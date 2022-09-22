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Головна війна з Росією На тимчасово окупованих територіях почалась підготовка так званих референдумів, - Генштаб

На тимчасово окупованих територіях почалась підготовка так званих референдумів, - Генштаб

22 вересня, 2022 четвер
20:20
війна з Росією Росія готує псевдореферендум з приєднання окупованих регіонів України

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях намагаються отримати особисті дані населення під виглядом гуманітарної допомоги та забороняють жителям їхати з окупації

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"У населених пунктах Херсонської області представники російської окупаційної влади, під приводом якісного розподілу гуманітарної допомоги, намагаються отримати від місцевих жителів їх особисті дані. Триває формування так званих виборчих комісій та посилення адміністративно-поліцейського окупаційного режиму", - йдеться у повідомленні.

У місті Старобільськ Луганської області окупаційна влада заборонила місцевому населенню залишати місто у період з 23 по 27 вересня. За наявною інформацією, окупанти створюють озброєні групи для обходу помешкань та примусу людей брати участь у так званому референдумі. Проводиться підготовка до зйомок пропагандистськими ЗМІ сюжетів про “активну участь місцевих мешканців у голосуванні”. 

Генштаб повідомляє, що на тимчасово захопленій території Запорізької області місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства РФ обіцяють грошову винагороду і побутові прилади.

  • 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили провести "референдуми" про приєднання до РФ.
  • Депутат Запорізької облради Лишенко повідомив, що окупанти вигадують заходи, щоб забезпечити присутність людей для участі у "референдумі"
  • Окупанти планують залучити неповнолітніх до участі у псевдореферендумі на Донеччині, аби компенсувати нестачу бажаючих.

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референдум
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
Запорізька область
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