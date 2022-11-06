Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в телеграм.

"Думаю, будемо звідси відходити, росіяни "здадуть" всю цю справу", - так мобілізований коментує обстановку на Херсонському напрямку в приватній розмові.

Він не впевнений, чи "не забудуть" російські військові мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Адже його підрозділ спалив всі свої боєприпаси.

Військовий з НЗФ "Л/ДНР" стверджує, що окупанти вже залишили 150 км території Херсонщини. Він не розуміє логіку керівництва та жаліється на відсутність зв'язку.

"Сказали, що бережуть людей. Кричать: "За будь-яких обставин потрібно втримати Херсон". Але вони його більше здають, ніж утримують", - каже мобілізований.

Військовий експерт Коваленко стверджує, що військові РФ будують лінії оборони на лівому березі Херсонщини.

6 листопада Херсон та деякі міста в області залишилися без електропостачання, а окупанти звинувачують ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС.

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