Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією "Вони більше здають Херсон, ніж утримують": ГУР опублікувало розмову військового з "Л/ДНР"

"Вони більше здають Херсон, ніж утримують": ГУР опублікувало розмову військового з "Л/ДНР"

6 листопада, 2022 неділя
19:18
війна з Росією Перехоплення розмов окупантів

У приватній розмові, опублікованій ГУР, мобілізований з НЗФ "Л/ДНР" каже, що окупанти вже залишили 150 км території Херсонщини, а його підрозділ знищив свої боєприпаси

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України в телеграм.

"Думаю, будемо звідси відходити, росіяни "здадуть" всю цю справу", - так мобілізований коментує обстановку на Херсонському напрямку в приватній розмові.

Він не впевнений, чи "не забудуть" російські військові мобілізованих з тимчасово окупованих територій. Адже його підрозділ спалив всі свої боєприпаси.

Військовий з НЗФ "Л/ДНР" стверджує, що окупанти вже залишили 150 км території Херсонщини. Він не розуміє логіку керівництва та жаліється на відсутність зв'язку.

"Сказали, що бережуть людей. Кричать: "За будь-яких обставин потрібно втримати Херсон". Але вони його більше здають, ніж утримують", - каже мобілізований. 

  • Військовий експерт Коваленко стверджує, що військові РФ будують лінії оборони на лівому березі Херсонщини.
  • 6 листопада Херсон та деякі міста в області залишилися без електропостачання, а окупанти звинувачують ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Херсон
окупанти
Читайте також:
Андрій Піонтковський
5 листопада, 2022 субота
Виглядає так, що Росія знайшла для себе надійнішого та могутнішого союзника, ніж США для України, - Піонтковський
осінній дощ
5 листопада, 2022 субота
Синоптик Наталка Діденко попередила про холодну та вогку погоду
Віталій Портников
5 листопада, 2022 субота
Путін прагне організувати у світі голод і міграційну кризу в РФ: Портников про вихід Росії із "зернової угоди"
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.72
    Купівля 39.72
    Продаж 40.48
  • EUR
    Купівля 38.51
    Продаж 39.52
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
6 листопада
19:47
"Широкий та різноманітний" список: Україна запросила у Болгарії 30 видів озброєння, включно із ППО
19:21
Оновлено
Віктор Циганков ( в центрі)
"Динамо" розгромило "Чорноморець", результати інших матчів 11-го туру УПЛ
19:18
Священик РПЦ Михайло Васильєв
Закликав росіянок "народжувати безліч діток" для фронту. В Україні ліквідували протоієрея РПЦ
19:09
По Ворожбянській громаді з Росії за день прилетіло 72 снаряди
По Ворожбянській громаді з Росії за день прилетіло 72 снаряди, - голова Сумської ОВА Живицький
19:05
Укрзалізниця
Через ворожі атаки Укрзалізниця змінила графік руху поїздів на Сумщині
18:51
Петро Порошенко
Міна у "подарунок": Петро Порошенко показав "сюрприз", який від його імені передали окупантам на фронті
18:50
Ексклюзив
переговори України з Росією
Предмет переговорів з Росією залежить від України, - політичний діяч Рашкін
18:48
Інтерв’ю
Володимир Путін та Талгат Таджуддін (праворуч)
Вперше за час війни Путін публічно відступив, - Піонтковський
18:41
Ексклюзив
Микола Маломуж
Україна має не відмовлятися від перемовин з РФ, а погоджуватися вести їх на власних умовах, - генерал Маломуж
18:32
Ексклюзив
Валерій Пекар
Майбутнє РФ може розвиватися за трьома групами сценаріїв, - викладач бізнес-шкіл УКУ й НаУКМА Пекар
18:30
Розмінування Київщини триває
У Херсоні окупанти замінували транспортні вузли й важливі об'єкти, - місцевий журналіст Риженко
18:24
У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями, загинула дитина
У Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями, загинула дитина
17:37
Мурал "Мілана"
Росіяни знищили відомий мурал у Маріуполі, - Андрющенко
17:32
Окупанти уразили понад 1100 медичних закладів за час повномасштабного вторгнення
17:31
орки
У Білорусі російські окупанти зневажливо ставляться до білоруських, зростає напруження, - ГУР
17:22
окупанти орки війська рф
Серед військових РФ у Білорусі спостерігаються масштабні спалахи захворювань, білоруські медики не можуть впоратись, - розвідка
17:15
Інтерв’ю
Путін Ердоган
Цугцванг Путіна: кожний наступний крок погіршує його ситуацію, – американський політолог Юнус
16:51
на фото: Володимир Зеленський і Урсула фон дер Ляєн
Зернова ініціатива, санкції, Іран. Зеленський поспілкувався з очільницею Єврокомісії
16:36
Ексклюзив
ЗСУ
РФ будує лінії оборони на лівому березі Херсонщини, щоб позбавити ЗСУ можливості форсувати Дніпро, - військовий експерт Коваленко
16:11
Непокаране зло повертається
У Мінреінтеграції пояснили, що робити, якщо окупанти депортували дитину
15:52
Чехія Україна
Політичні лідери держави мають нести відповідальність за розв’язання війни: глава МЗС Чехії про спецтрибунал над вищим керівництвом РФ
15:51
На фото Каховська ГЕС
Херсон без світла, росіяни звинувачують ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС
15:13
електроенергія
У ДТЕК пояснили, чому в деяких столичних будинках немає планових відключень світла
15:07
Наталка Діденко
У Києві 7 листопада повітря буде туманним, а температура сягатиме до +7, +8 градусів, - Наталка Діденко
15:00
Дніпро-1 - Минай
"Дніпро-1" переміг "Минай" та зберіг відрив від "Шахтаря" в УПЛ
14:51
Оновлено
Пам'ятник Катерині II в Одесі закрили дерев'яною огорожею
Пам'ятник Катерині II в Одесі загорнули у чорний пакет та закрили дерев'яною огорожею
14:45
Ексклюзив
В Україні потрібен оновлений закон про дерусифікацію, - громадський активіст Поздняков
14:31
Ексклюзив
Є сенс мати в будинках генератори на декілька квартир, - виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст
14:28
табличка у супермаркеті Запоріжжя
Не більше трьох упаковок: у Запоріжжі в супермаркеті встановили обмеження на продаж яєць, – ЗМІ
14:16
Євген Пригожин
Пригожин повідомив про створення "центрів підготовки ополченців" у прикордонних з Україною областях РФ
14:02
путін і Макрон
Путін у розмові з Макроном обговорив удар США по Хіросімі й Нагасакі, - Daily Mail
13:56
путін путлер
У МЗС Румунії відреагували на заяву Путіна про зазіхання Бухаресту на територію України
13:50
мобілізація рф солдати орки
Росіяни за тиждень випустили усього 906 людей з окупованих територій
13:45
пожежа у Бєлгороді
У Бєлгороді горить резервуар на нафтобазі
13:32
евакуаційний потяг
У КМДА прокоментували публікацію NYT про можливість евакуації усіх жителів Києва
12:57
знищені росіянами ліси
Через російську агресію в Україні постраждало 3 млн га лісу та опинились під загрозою великі заповідники
12:32
президент Польщі Анджей Дуда
Дуда вважає, що Польща виконала всі вимоги, що стосуються незалежності суддів та верховенства права
12:17
Баштанка
Росіяни вночі обстріляли Миколаївщину, є влучання
12:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 6 листопада: скільки коштують долар та євро на чорному ринку
11:59
Авіакатастрофа, Танзанія
У Танзанії пасажирський літак з 43 людьми на борту впав у озеро Вікторія
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV