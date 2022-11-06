Херсон без світла, росіяни звинувачують ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС
Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS. Також росіяни зазначають, що на ЛЕП Берислав-Каховка стався "теракт", в наслідок чого 10 населених пунктів Херсонщини без світла
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
За словами окупантів, ЗСУ обстріляли Каховську ГЕС 6 ракетами HIMARS, 5 з яких збили російські ППО. Росіяни стверджують, що одна з ракет потрапила в шлюз дамби, є руйнації.
Також загарбники розповіли, що на ЛЕП Берислав-Каховка стався "теракт", внаслідок чого 10 населених пунктів, включно з Херсоном, лишились без світла.
- Раніше військовий експерт Defense Express Іван Киричевський висловлював думку, що росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС, щоб затримати просування наших військ та створити природний рубіж.
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