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Херсон без світла, росіяни звинувачують ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС

6 листопада, 2022 неділя
15:51
війна з Росією На фото Каховська ГЕС

Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС з ракетних комплексів HIMARS. Також росіяни зазначають, що на ЛЕП Берислав-Каховка стався "теракт", в наслідок чого 10 населених пунктів Херсонщини без світла

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. 

За словами окупантів, ЗСУ обстріляли Каховську ГЕС 6 ракетами HIMARS, 5 з яких збили російські ППО. Росіяни стверджують, що одна з ракет потрапила в шлюз дамби, є руйнації.

Також загарбники розповіли, що на ЛЕП Берислав-Каховка стався "теракт", внаслідок чого 10 населених пунктів, включно з Херсоном, лишились без світла.

  • Раніше військовий експерт Defense Express Іван Киричевський висловлював думку, що росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС, щоб затримати просування наших військ та створити природний рубіж.

Новини
Херсон
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Каховка
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