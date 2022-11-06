Херсон без світла, росіяни звинувачують ЗСУ в обстрілі Каховської ГЕС

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

За словами окупантів, ЗСУ обстріляли Каховську ГЕС 6 ракетами HIMARS, 5 з яких збили російські ППО. Росіяни стверджують, що одна з ракет потрапила в шлюз дамби, є руйнації.

Також загарбники розповіли, що на ЛЕП Берислав-Каховка стався "теракт", внаслідок чого 10 населених пунктів, включно з Херсоном, лишились без світла.