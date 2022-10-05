Нардепу від ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомили про підозру в держзраді
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в держзраді народному депутату від партії ОПЗЖ Ренату Кузьміну
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Слідчі встановили, що депутат поширював пропагандистські матеріали з метою формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.
За даними ДБР, такі матеріали Кузьмін публікував з березня 2021 року та навіть після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пропагандистські висловлювання Ренат Кузьмін робив у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті.
Нардепу оголосили підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці встановлюють місце перебування Рената Кузьміна, проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.
- 15 вересня в Україні остаточно заборонили діяльність ОПЗЖ.
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