Кадиров прокоментував заяви про свій важкий стан
У неділю, 17 вересня, Рамзан Кадиров опублікував відео, у якому відреагував на попередні заяви про свій важкий стан
Відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.
У ролику Кадиров прогулюється під дощем та радить всім "хто не може відрізнити правду від брехні", зробити так само. З початку поширення інформації про хвороби глави Чечні це перше особисте відео, опубліковане Кадировим.
"Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки. Дощ чудово бадьорить", - пише він.
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15 вересня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби, що призвело до важкого стану.
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