Кадиров прокоментував заяви про свій важкий стан

Відео він опублікував у своєму телеграм-каналі.

У ролику Кадиров прогулюється під дощем та радить всім "хто не може відрізнити правду від брехні", зробити так само. З початку поширення інформації про хвороби глави Чечні це перше особисте відео, опубліковане Кадировим.

"Дуже раджу всім, хто в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, упорядкувати думки. Дощ чудово бадьорить", - пише він.