Кадиров перебуває у важкому стані, - ЗМІ

Про це Юсов повідомив у коментарі OBOZREVATEL та "24 каналу".

"Так, справді, є інформація, що військовий злочинець Кадирова перебуває у важкому стані і хвороби, які були – загострились і призвели до такого важкого стану", – сказав представник ГУР Андрій Юсов.

За словами Юсова, дані про критичний стан глави Чечні підтверджуються з різних джерел. Наголошується, що мова йде не про поранення.

"Інформація підтверджується з різних джерел у медичних та політичних колах. Мова йде не про поранення. Інші деталі потребують додаткових уточнень. Він хворіє давно, і мова йде про системні проблеми зі здоров'ям. Але останні кілька днів він перебуває у важкому стані", – сказав представник розвідки.