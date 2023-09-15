Кадиров перебуває у важкому стані, - ЗМІ
Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби
Про це Юсов повідомив у коментарі OBOZREVATEL та "24 каналу".
"Так, справді, є інформація, що військовий злочинець Кадирова перебуває у важкому стані і хвороби, які були – загострились і призвели до такого важкого стану", – сказав представник ГУР Андрій Юсов.
За словами Юсова, дані про критичний стан глави Чечні підтверджуються з різних джерел. Наголошується, що мова йде не про поранення.
"Інформація підтверджується з різних джерел у медичних та політичних колах. Мова йде не про поранення. Інші деталі потребують додаткових уточнень. Він хворіє давно, і мова йде про системні проблеми зі здоров'ям. Але останні кілька днів він перебуває у важкому стані", – сказав представник розвідки.
- 4 вересня Володимир Путін нагородив 24-річну доньку Кадирова, Айшат, медаллю "за багаторічну творчу діяльність" за її "заслуги у розвитку вітчизняної культури".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.65 Купівля 37.65Продаж 38.4
- EUR Купівля 40.32Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе