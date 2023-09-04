Путін нагородив 24-річну доньку Кадирова медаллю "за багаторічну творчу діяльність"

Про це пише "Медуза".

Згідно з документами, Айшат та ще декілька людей отримали нагороди за "заслуги в розвитку вітчизняної культури та мистецтва, багаторічну плідну творчу діяльність".

Зазначається, що Айшат Кадирова з жовтня 2021 року обіймає посаду міністра культури Чечні. До цього вона рік пропрацювала в посаді першого заступника глави чеченського мінкульту. До посади в уряді, Кадирова три роки керувала домом ісламської моди Firdaws.