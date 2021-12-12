21-річна донька Кадирова отримала медаль "За заслуги"
Підконтрольний Кремлю керівник Чечні Рамзан Кадиров підписав указ про нагородження медаллю "За заслуги перед Чеченською Республікою" своєї 21-річної доньки – начальника департаменту дошкільної освіти Грозного Хадіжат Кадирової
За словами керівника адміністрації уряду Чечні Галаса Таймасханова, який і опублікував у своєму інстаграмі інформацію про нагородження Кадирової, "за період сфера дошкільної освіти міста зазнала значних позитивних змін", передає КавказРеалії.
Кадирову нагородили, зокрема, "за внесок у розвиток системи дошкільної освіти, а також бездоганну сумлінну працю".
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Хадіжат Кадирова здобула посаду в грудні 2020 року, коли їй було 20 років. До цього вона працювала завідувачкою дитячого садка у Грозному.
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