Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У Кремлі заявили, що не мають інформації про стан здоров'я Кадирова

У Кремлі заявили, що не мають інформації про стан здоров'я Кадирова

18 вересня, 2023 понедiлок
14:36
Війна з Росією Рамзан Кадиров

На тлі чуток про важкий фізичний стан голови Чечні Рамзана Кадирова прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має інформації про його можливу хворобу

Про це інформують російське ЗМІ ТАСС та агентство РИА Новости.

"Ми не маємо якоїсь інформації. У будь-якому випадку адміністрація президента навряд чи може давати інформацію про стан його здоров'я. Тому нам тут нема чого сказати", - відповів Пєсков журналістам на запитання, наскільки в Кремлі стурбовані станом Кадирова.

Крім того, Пєсков прокоментував повідомлення про те, що Кадиров нібито літав у неділю до Москви, для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.

"Жодних зустрічей з Путіним не було", - відповів прессекретар голови РФ.

Чутки про смерть Кадирова: що відомо

Представник ГУР Андрій Юсов 15 вересня заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби. За його словами,  Кадиров перебуває у важкому стані.

Ці дані про критичний стан голови Чечні підтверджуються з різних джерел. Водночас наголошувалося, що мова йде не про поранення.

Згодом, 17 вересня, у телеграм-каналі Кадирова з'явилося відео, у якому глава Чечні реагує на попередні заяви про свій важкий стан.

У відеоролику Кадиров прогулюється під дощем та радить всім "хто не може відрізнити правду від брехні", зробити так само. З початку поширення інформації про хвороби глави Чечні це перше особисте відео Кадирова.

Водночас ЗМІ повідомляли, що літак голови Чечні вже третю добу знаходиться в Москві. Зазначалося, що бізнес-джет з номером RA-73417 вилетів із Грозного у напрямку Москви 15 вересня і перестав передавати сигнал у небі над Волгоградом, а сервіси відстеження польотів його приземлення не фіксували.

Також повідомлялося, що літак глави Чечні літав до Москви у вересні ще двічі - 6 і 9 числа.

Крім цього, близький до російських силових структур ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляв, що більшість автомобілів, які зараз знаходяться на території Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ пов'язані з Чечнею. 

Джерело "ВЧК-ОГПУ" впізнало в пасажирі людину дуже схожу на повноважного представника Рамзана Кадирова Саїда Бекбарзова. Також в іншій автівці джерела впізнали людину, яка дуже схожа на племінника Рамзана Кадирова Ідріса Черхігова.

Світ
Росія
Дмитро Пєсков
Рамзан Кадиров
Чечня
Читайте також:
18 вересня, 2023 понедiлок
Ми не закінчимо війну парадом перемоги в Москві, але й Москві не варто сподіватися провести його в Києві, - Буданов
16 вересня, 2023 субота
Американський дипломат Брайза пояснив, що насправді прикриває Росія й Туреччина зерновою угодою
17 вересня, 2023 неділя
Втрати росіян на Східному напрямку часом перевищують наші у 7-8 разів, - капітан Євлаш
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.41
  • EUR
    Купівля 40.38
    Продаж 41.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
18 вересня
14:50
Морський порт Одеси
Судно, яке понад півтора року було заблокованим у порту Одеси, вийшло новим тимчасовим коридором
14:46
Ілон Маск
Ілон Маск прокоментував український контрнаступ
14:36
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:34
Оновлено
У розвідці підтвердили, що мер Херсона Колихаєв перебуває у російському полоні
14:27
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
"Політична провокація": МЗС Китаю відреагувало на слова очільниці МЗС Німеччини, яка назвала Сі Цзіньпіна диктатором
14:25
винищувач F-35
У США розшукують винищувач F-35, який зник після аварії: пілот катапультувався
14:20
Нестор Шуфрич
Шуфрича звільнять із посади голови комітету ВР з питань свободи слова, – нардепка Кравчук
14:10
Нідерланди
У Нідерландах заарештували чиновника міноборони, який експортував до РФ запчастини для літаків через треті країни
14:04
OPINION
Олег Манчура
Тепер торгують людьми
13:57
Оновлено
зерно, пшениця, комбайн
Україна подасть позов до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону українського зерна
13:53
На фото: шахісти-дошкільнята
Київ прийняв перший в історії Всеукраїнський шаховий фестиваль для дошкільнят
13:43
Оновлено
Міністерство оборони України
Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони і держсекретаря міністерства
13:35
Верховна Рада
Закон про е-декларування: комітет Ради підтримав пропозиції Зеленського щодо відкриття реєстрів
13:31
Оновлено
Міжнародний суд ООН поновив слухання за позовом України проти Росії за конвенцією про геноцид
13:29
Оновлено
ексголови Херсонщини Геннадій Лагута
Поліція відкрила провадження за фактом смерті 49-річного ексголови Херсонщини Лагути
13:17
FPV-дрон KH-S7
"Ми хочемо вивести РФ із зони комфорту", - Буданов про нову тактику безпілотників
13:11
Верховна Рада
Замість обмежень за віком: зареєстровано законопроєкт з іншою умовою відстрочки від мобілізації для здобувачів другої освіти
13:00
Словаччина Україна
Лідер виборчої кампанії у Словаччині заявив, що планує скасувати підтримку України
12:53
Сайт sestry.ua
Стартувало нове медіа Sestry, яке об'єднало в редакції українських переселенок зі всього світу 
12:47
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі чергують 6 ворожих кораблів: що з ракетоносіями
12:36
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
У Білорусі продовжили спільні з військами РФ навчання щонайменше до 24 вересня
12:27
СБУ повідомила про підозру російському окупанту, який катував мешканців Балаклії струмом
12:25
Огляд
міжнародний огляд
Прогрес українського контрнаступу, відвойована Кліщіївка та Рош га-Шана в Умані. Акценти світових ЗМІ 18 вересня
12:17
осінь
Бабине літо триває: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цього тижня
12:16
відключення електроенергії
На Донеччині через обстріли РФ знеструмлювалися дві шахти, в одній із них перебували гірники
12:15
нафта
Ціна на нафту Brent піднялася до $94,47 за барель
12:00
Ексклюзив
Росіяни переодягалися в українську форму, намагаючись штурмувати Кліщіївку: Згурець про деталі звільнення
12:00
OPINION
Еліот А. Коен
Стережіться лжепророків війни
11:33
швидка
Росіяни кілька разів атакували Херсонщину: в Бериславі постраждали 4 людини, у Миколаївці обстріляли швидку
11:18
безпілотник, дрон
У Болгарії виявили невідомий БПЛА, до якого була прикріплена вибухівка
11:09
OPINION
Вадим Денисенко
Якщо Кадиров все ж помре
10:47
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 19 серпня
Росіяни за добу атакували 11 областей України: 6 людей загинули, 11 поранено
10:39
Прикидався українським військовим: СБУ затримала агента ФСБ у Дніпрі
Прикидався українським військовим: СБУ затримала агента ФСБ у Дніпрі
10:30
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
"Мобілізація" на ТОТ: у Херсонській облраді розповіли про наміри окупантів
10:16
Кістки динозавра
Вчені з Гарвардського університету виявили череп гігантського хижака, який жив до появи динозаврів
10:14
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 вересня: скільки коштує долар та євро
10:05
OPINION
Віктор Трегубов
Для того, щоб виграти війну, нам потрібні люди
09:54
окупанти орки
Під Роботине РФ перекинула 10 тис. елітних десантників, але цього замало, - розвідка Британії
09:27
ЗСУ
Сили оборони за тиждень звільнили 2 кв. км біля Бахмута та 5,2 кв. км на південному напрямку
09:26
Оновлено
На Хмельниччині уламки ракет РФ упали на залізничну колію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV