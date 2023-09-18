У Кремлі заявили, що не мають інформації про стан здоров'я Кадирова
На тлі чуток про важкий фізичний стан голови Чечні Рамзана Кадирова прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не має інформації про його можливу хворобу
Про це інформують російське ЗМІ ТАСС та агентство РИА Новости.
"Ми не маємо якоїсь інформації. У будь-якому випадку адміністрація президента навряд чи може давати інформацію про стан його здоров'я. Тому нам тут нема чого сказати", - відповів Пєсков журналістам на запитання, наскільки в Кремлі стурбовані станом Кадирова.
Крім того, Пєсков прокоментував повідомлення про те, що Кадиров нібито літав у неділю до Москви, для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним.
"Жодних зустрічей з Путіним не було", - відповів прессекретар голови РФ.
Чутки про смерть Кадирова: що відомо
Представник ГУР Андрій Юсов 15 вересня заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби. За його словами, Кадиров перебуває у важкому стані.
Ці дані про критичний стан голови Чечні підтверджуються з різних джерел. Водночас наголошувалося, що мова йде не про поранення.
Згодом, 17 вересня, у телеграм-каналі Кадирова з'явилося відео, у якому глава Чечні реагує на попередні заяви про свій важкий стан.
У відеоролику Кадиров прогулюється під дощем та радить всім "хто не може відрізнити правду від брехні", зробити так само. З початку поширення інформації про хвороби глави Чечні це перше особисте відео Кадирова.
Водночас ЗМІ повідомляли, що літак голови Чечні вже третю добу знаходиться в Москві. Зазначалося, що бізнес-джет з номером RA-73417 вилетів із Грозного у напрямку Москви 15 вересня і перестав передавати сигнал у небі над Волгоградом, а сервіси відстеження польотів його приземлення не фіксували.
Також повідомлялося, що літак глави Чечні літав до Москви у вересні ще двічі - 6 і 9 числа.
Крім цього, близький до російських силових структур ТГ-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляв, що більшість автомобілів, які зараз знаходяться на території Центральної клінічної лікарні Управління справами президента РФ пов'язані з Чечнею.
Джерело "ВЧК-ОГПУ" впізнало в пасажирі людину дуже схожу на повноважного представника Рамзана Кадирова Саїда Бекбарзова. Також в іншій автівці джерела впізнали людину, яка дуже схожа на племінника Рамзана Кадирова Ідріса Черхігова.
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