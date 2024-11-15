Чекають позицію Трампа щодо оборонної політики США: Defense Express про військову допомогу Україні від Південної Кореї

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На мою думку, Південна Корея взагалі чекає на реакцію Трампа, тобто яка позиція буде у США щодо архітектури безпеки у світі. Це не про те, чи буде Трамп підтримувати Україну, чи ні. Мова йде про глобальну позицію, що взагалі буде робити Трамп, у тому числі й відносно України. Насправді безпека Південної Кореї дуже сильно залежить від США, війська яких перебувають зараз у цій країні", - зауважив військовий експерт.

На його думку, якщо Трамп змінює вектор глобальної оборонної політики США і кидає Україну, то у корейців виникає питання – чи не вони наступні, тому від цього і залежить їхня готовність щодо передачі озброєння. Бо тоді Південна Корея залишиться сам на сам з КНДР.

"Відповідно, Південна Корея не може бути впевненою та готовою, щоб в принципі передавати хоча б щось комусь. Мені здається, що у цьому питання. А водночас нещодавно у Південної Кореї похитнулась впевненість у підтримці США, бо у 2025 році американці виводять з Південної Кореї ескадрилью штурмовиків А-10, скорочують 7-му повітряну армію США на цю ескадрилью. І тепер там залишається три ескадрильї F-16, тобто літаки знімають, а заміни немає. Відповідно, мінус 25% бойових машин повітряних сил США залишається у Південній Кореї. Тому на фоні цього є питання – чи будуть "вписуватися" США за Південну Корею, якщо вони готові зменшити допомогу", - прокоментував Олег Катков.