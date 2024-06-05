Чоловіки з подвійним громадянством тепер не зможуть виїжджати з України, - посольство США

Про це повідомило посольство США в Україні.

Чоловіки з подвійним громадянством більше не зможуть виїхати з країни.

Як йдеться у повідомленні посольства, українське законодавство не визнає подвійного громадянства. Тому американсько-українські особи з подвійним громадянством розглядаються виключно як громадяни України. А в умовах воєнного стану чоловікам у віці від 18 до 60 років заборонено виїжджати з країни.

У посольстві зазначили, що раніше особи з подвійним американсько-українським громадянством могли в'їжджати в Україну, а потім виїжджати з неї. З 1 червня цей виняток було скасовано.

"Якщо ви перебуваєте в Україні і не можете покинути країну, укривайтеся на місці і підкоряйтеся всім місцевим розпорядженням. Якщо ви наразі не перебуваєте в Україні, ми наполегливо рекомендуємо громадянам США чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які також мають українське громадянство або претендують на отримання українського громадянства і не бажають залишатися в Україні на невизначений термін, утриматися від будь-яких поїздок до України. Існує надзвичайно високий ризик, що вам не дозволять виїхати, навіть маючи паспорт США", - повідомили дипломати.