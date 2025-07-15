Данія надаватиме українським військовим послуги супутникового звʼязку

Про це інформує міноборони Данії.

В оборонному відомстві зазначили, що така допомога передбачає рішення, які розширюють доступ України до безпечного і стабільного супутникового зв'язку, який відіграє вирішальну роль у сучасній обороні. Київ отримає доступ до приймальних терміналів, які українська оборона зможе використовувати для встановлення доступу до супутникового зв'язку. Вказано, що термінали забезпечать надійний та безпечний зв'язок, що може мати вирішальне значення для проведення військових операцій.

"Я пишаюся тим, що Данія робить свій внесок у космічну оборону України. Космос - це сфера, яка дедалі більше потребує уваги з боку оборонної політики. У тісній співпраці з Європейським оборонним агентством Данія зробила свій внесок у зміцнення супутникового зв'язку України для захисту від Росії. У космічних рішень є великий потенціал, який може сприяти обороні України, Данії та Європи", - сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Водночас Європейське оборонне агентство очікує, що інші країни ЄС наслідуватимуть приклад Данії й розглянуть можливість надання такої ж допомоги.