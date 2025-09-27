Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів
Ексклюзив

"Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів

Віталій Бесараб
27 вересня, 2025 субота
16:14
Війна з Росією крилата ракета "Фламінго"

Причиною того, що Україна досі не має промислового виробництва ракет та далекобійних дронів є пряме лобіювання владою окремих виробників, які вирішили просто заробити на технологіях й війні

Зміст

Про це в етері Еспресо заявив офіцер ЗСУ, спеціаліст з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторського бюро безпілотної авіації Юрій Касьянов.

"Так, на жаль, в нас немає великих промислових масштабів виробництва ракет та далекобійних дронів. Причиною цьому є те, що деякі кола близькі до нашої влади вирішили заробити чимало грошей на нових технологіях й фактично на війні. Мова йде про ракети й ракет-дронів. Тому більшість коштів, які могла б отримувати Україна і які б могли направити на розвиток виробництва ракет та далекобійних дронів, була направлена компанії Fire Point. Це придворна компанія, яка виробляє і дрони, і ракети, а зараз вже й балістичні ракети й системи ППО. Це дуже прикро, бо це знищує будь-яку конкуренцію. Ця компанія дуже далека від новітніх технологій і, на мою думку, це просто мародерство. Західна допомога крадеться на цих проєктах. Оскільки, на виході нічого немає, а купа грошей осідає в кишенях ділків", - заявив Касьянов.

Офіцер зауважив, що балістичну ракету "Фламінго" дуже багато розмов, а фактично сьогодні виробництво не налагоджене.

"Компанія Fire Point резонує про ракету "Фламінго", бо про це говорять наші високопосадовці й часто розповідають на телемарафоні. Насправді немає майже нічого. Ми знаємо, що ця компанія продає далекобійні дрони українському війську із завищеною ціною. Також сьогодні залишається невідомим те, як Fire Point отримала третину ринку минулого року, хоча була створена лише позаминулого року. Річ у тому, що ми говоримо про високотехнологічні речі й не можна просто так зайти на ринок і почати продавати ракети й дрони. Це так не працює. Потрібен досвід, виробництво, конструкторів, інженерів і т.д.", - додав він.

Що треба знати про українську ракету "Фламінго"

Бойова частина "Фламінго" важить 1150 кг, дальність польоту перевищує 3000 км. Ракета захищена від впливу російських систем РЕБ, а її максимальна швидкість сягає 950 км/год.

 

Від розробки до бойового застосування пройшло менше дев’яти місяців. За словами CEO і технічного директора компанії-виробника Fire Point Ірини Терех, ракета вже виробляється серійно, і планується випускати близько 200 одиниць на місяць.

Читайте також: Куди дотягнеться "довга рука" Фламінго?

21 серпня 2025 року Associated Press повідомило, що поточні темпи складають одну ракету на день, але надалі виробництво зростатиме

20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що випробування «Фламінго» відбулися успішно, а масове виробництво стартує на початку наступного року. Водночас він наголосив, що темпи програми напряму залежать від її фінансування.
 

Теги:
Економіка
Україна
ЗСУ
ВПК
Військові новини
Читайте також:
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Автор Влад Дідусь
26 вересня, 2025 п'ятниця
Генштаб підтвердив, що дрон, який порушив повітряний простір України, залетів зі сторони Угорщини
заморозки
Автор Дмитро Марценишин
24 вересня, 2025 середа
Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах цієї ночі ймовірні заморозки
Автор Катерина Ганжа
26 вересня, 2025 п'ятниця
СБУ затримала доцентку університету, яка коригувала російські удари по Одещині
Київ
+15.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.68
  • EUR
    Купівля 48.22
    Продаж 48.91
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
27 вересня
16:35
Іван Вербицький на КиївПрайді
Відкритий гей став заступником міністра культури: чим він займатиметься
16:20
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Чекати, що Росія розвалиться раніше нас не є перспективним, - Пристайко
16:01
OPINION
Мир у Газі: що пропонує Трамп
15:14
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Дрони над Данією: безпілотники помічені на військових об’єктах
15:03
Річка Ганг у місті Харідвар (Індія)
Ганг стрімко міліє: залежними від річки є сотні мільйонів людей
14:13
Ексклюзив
медикиня 3 армійського корпусу Софія Янчевська
"Дуже хочеться побачити Україну колись без війни": медикиня 3 АК Софія Янчевська
14:12
Огляд
Подорожі
Куди найкраще поїхати в світі та Україні: гайд до Всесвітнього дня туризму
14:09
Новини компаній
Компанія blago презентувала інновації у будівництві на форумі у Львові: нові можливості для різних груп українців
14:05
У ЗСУ розповіли, чим співак Козловський займався у війську
14:00
OPINION
Що слід розуміти під повідомленнями про "перехоплення" російських літаків
13:33
Ексклюзив
гроші, бюджет
Україна може перекрити дефіцит бюджету на 2026 рік тільки шляхом допомоги партнерів, - Непран
13:21
Китайські безпілотники допомагають Росії воювати з Україною
Над гідроелектростанцією у Фінляндії помітили підозрілий дрон
13:05
Президент федерації самбо Кривого Рогу Євген Понирко
У Кривому Розі розстріляли з автомату президента місцевої федерації самбо, неодноразово судимого Євгена Понирка
12:00
OPINION
Молдовський виклик: чого очікувати Україні
11:53
вогонь, полум'я, пожежа
У Чувашії після атаки БПЛА зупинили нафтоперекачувальну станцію
11:47
Ґанді й війна: чому наш порятунок залежить від цінностей, а не сили
11:46
Ексклюзив
Купʼянськ
Немає потреби повністю закривати трубу в Купʼянську, Силам оборони там дуже легко знищувати ворога, - командир 3-го батальйону бригади "Кара-Даг" Кусков
11:36
Оновлено
РФ атакувала Україну безпілотниками: у Запоріжжі – зруйновано будівлю магазину, на Вінниччині – влучання в критичну інфраструктуру
11:24
таблетки
Росіяни завозять на ТОТ ліки зі спливаючим строком придатності, - "Жовта стрічка"
11:09
землетрус
У Китаї стався землетрус магнітудою 5,6: є постраждалі
11:00
Ексклюзив
Вадим Пристайко
Трамп вважає, що Європа достатньо самостійна, щоби вирішити питання з Росією, - Пристайко
10:56
Огляд
світ, міжнародний огляд
Британський політик визнав проросійські заяви в обмін на хабарі, гроші передавав український екснардеп, Путін посилює гібридну кампанію проти Європи. Акценти світових ЗМІ 27 вересня
10:18
безпілотник, дрон
Невідомі дрони помітили неподалік військово-морської бази у Швеції
10:05
OPINION
Уроки ізраїльських помилок для України
09:21
сили ППО
Сили ППО знешкодили 97 зі 115 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:42
Огляд
таблетки
Люди навіть не підозрювали, що вживають психотропи: науковиця про те, чому важливий контроль за дієтичними добавками
08:19
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 186 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 62 штурми
08:16
Огляд
Йога по-українськи, горілка з Архипенком та уламки антиутопії – 5 книг, які утримають ваш баланс
08:10
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин закликав посилити ядерний "щит і меч" для захисту КНДР
08:02
OPINION
Росія блефує чи таки готова до війни?
07:30
Ексклюзив
Вадим Пристайко
В головах лідерів США та Європи ще є думки про спробу відвернути загрозу великої війни, - Пристайко
07:28
На фото втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 970 військових, 39 артсистем і 1 танк
07:20
Огляд
Карта бойових дій за 16-26 вересня
Карта бойових дій за період 16-26 вересня: Лиман і Сіверськ на порозі окупації, далі росіяни наступатимуть на Слов’янськ
07:05
Огляд
дрон Kolibri 13
Дрони як айфони, щоразу нові покращені моделі: що таке Kolibri 13 і чим цей БпЛА відрізняється від попередніх версій
06:50
Фрідріх Мерц
"Ми не перебуваємо у стані війни, але й не живемо у мирі", - Мерц
2025, п'ятниця
26 вересня
23:46
окупанти, оркі, російські солдати
Окупанти просунулись поблизу декількох населених пунктів у трьох областях, - DeepState
23:24
Ексклюзив
Сергій Таран
Повномасштабної війни РФ з Заходом поки не буде, - політолог Таран
23:07
Зеленський і Трамп
Трамп сказав Зеленському, що США відкриті до постачань Україні нової далекобійної зброї, - WSJ
22:06
Оновлено
Віктор Орбан та Володимир Зеленський
Генштаб підтвердив, що дрон, який порушив повітряний простір України, залетів зі сторони Угорщини
21:39
Ексклюзив
на фото: Андрій Іллєнко
На Покровсько-Добропільському напрямку поле бою є великою "сірою зоною", - капітан НГУ Іллєнко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV