"Деякі люди просто вирішили заробити на технологіях і війні": офіцер ЗСУ Касьянов пояснив, чому в Україні відсутня масовість виробництва ракет та далекобійних дронів

Про це в етері Еспресо заявив офіцер ЗСУ, спеціаліст з аеророзвідки, засновник громадського дослідно-конструкторського бюро безпілотної авіації Юрій Касьянов.

"Так, на жаль, в нас немає великих промислових масштабів виробництва ракет та далекобійних дронів. Причиною цьому є те, що деякі кола близькі до нашої влади вирішили заробити чимало грошей на нових технологіях й фактично на війні. Мова йде про ракети й ракет-дронів. Тому більшість коштів, які могла б отримувати Україна і які б могли направити на розвиток виробництва ракет та далекобійних дронів, була направлена компанії Fire Point. Це придворна компанія, яка виробляє і дрони, і ракети, а зараз вже й балістичні ракети й системи ППО. Це дуже прикро, бо це знищує будь-яку конкуренцію. Ця компанія дуже далека від новітніх технологій і, на мою думку, це просто мародерство. Західна допомога крадеться на цих проєктах. Оскільки, на виході нічого немає, а купа грошей осідає в кишенях ділків", - заявив Касьянов.

Офіцер зауважив, що балістичну ракету "Фламінго" дуже багато розмов, а фактично сьогодні виробництво не налагоджене.

"Компанія Fire Point резонує про ракету "Фламінго", бо про це говорять наші високопосадовці й часто розповідають на телемарафоні. Насправді немає майже нічого. Ми знаємо, що ця компанія продає далекобійні дрони українському війську із завищеною ціною. Також сьогодні залишається невідомим те, як Fire Point отримала третину ринку минулого року, хоча була створена лише позаминулого року. Річ у тому, що ми говоримо про високотехнологічні речі й не можна просто так зайти на ринок і почати продавати ракети й дрони. Це так не працює. Потрібен досвід, виробництво, конструкторів, інженерів і т.д.", - додав він.

Що треба знати про українську ракету "Фламінго"

Бойова частина "Фламінго" важить 1150 кг, дальність польоту перевищує 3000 км. Ракета захищена від впливу російських систем РЕБ, а її максимальна швидкість сягає 950 км/год.

Від розробки до бойового застосування пройшло менше дев’яти місяців. За словами CEO і технічного директора компанії-виробника Fire Point Ірини Терех, ракета вже виробляється серійно, і планується випускати близько 200 одиниць на місяць.

21 серпня 2025 року Associated Press повідомило, що поточні темпи складають одну ракету на день, але надалі виробництво зростатиме

20 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що випробування «Фламінго» відбулися успішно, а масове виробництво стартує на початку наступного року. Водночас він наголосив, що темпи програми напряму залежать від її фінансування.

