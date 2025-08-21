Україна розпочне масове виробництво ракет "Фламінго" вже цьогоріч, – Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський сказав журналістам, передає LIGA.net.

За його словами, випробування ракети "Фламінго" вже відбулися.

"І це поки що ракета найуспішніша, яка в нас є. Вона летить 3 тис. кілометрів, це важливо", – заявив президент.

Зеленський зазначив, що не може розкривати деталі ракетної програми до того часу, поки Україна не матиме сотень ракет для застосування.

"До грудня у нас зʼявиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому має бути масове виробництво. Треба дивитись на успіх у випробуванні, треба дивитись на фінансування цієї програми", – сказав глава держави.

У червні військовий експерт, директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих заявив в етері Еспресо про наявність ознак того, що Україна вже випробовує власну балістичну ракету в реальних бойових умовах.

ознак того, що Україна вже випробовує власну балістичну ракету в реальних бойових умовах. У серпні журналіст Єфрем Лукацький, що співпрацює з американським інформагентством Associated Press, оприлюднив світлину ракети "Фламінго" українського виробництва.

18 серпня міністр оборони Денис Шмигаль сказав, що Україна має дуже потужну далекобійну зброю, вочевидь маючи на увазі ракету "Фламінго".

