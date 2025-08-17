З'явилося перше фото української ракети "Фламінго", здатної долати відстань у понад 3 000 км

Це зображення опубліковано у нього на фейсбуці ввечері у неділю, 17 серпня 2025 року, напередодні візиту президента Володимира Зеленського до США.

"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 км, вже у серійному виробництві. Найближчим часом вийде повний матеріал", - коротко написав Лукацький.

Англійською мовою він додав, що опублікований кадр зроблено ним в одному з цехів української оборонної компанії Fire Point у засекреченому місці.

Авторські права на фото належать AP.