З'явилося перше фото української ракети "Фламінго", здатної долати відстань у понад 3 000 км
Український професійний фотожурналіст, кавалер ордена "За заслуги" II та III ступенів Єфрем Лукацький, що співпрацює з американським інформагентством Associated Press, оприлюднив світлину ракети "Фламінго" українського виробництва
Це зображення опубліковано у нього на фейсбуці ввечері у неділю, 17 серпня 2025 року, напередодні візиту президента Володимира Зеленського до США.
"Українські ракети "Фламінго" дальністю понад 3 000 км, вже у серійному виробництві. Найближчим часом вийде повний матеріал", - коротко написав Лукацький.
Читайте також: Путін не дасть нам гарантій безпеки, їх дає армія України, якій потрібні фінансування та зброя, - Зеленський у Брюсселі
Англійською мовою він додав, що опублікований кадр зроблено ним в одному з цехів української оборонної компанії Fire Point у засекреченому місці.
Читайте також: Володимир Горбулін, Валентин Бадрак. Ракетне переосмислення: скільки "великих" ракет потрібно Україні для перемоги
Авторські права на фото належать AP.
- У червні військовий експерт, директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих заявив в етері Еспресо про наявність ознак того, що Україна вже випробовує власну балістичну ракету в реальних бойових умовах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.66
- Актуальне
- Важливе