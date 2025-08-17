Путін не дасть нам гарантій безпеки, їх дає армія України, якій потрібні фінансування та зброя, - Зеленський у Брюсселі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не може надати Україні жодних гарантій безпеки, і єдиним реальним захистом є потужна українська армія
Про це Зеленський сказав на пресконференції в Брюсселі.
"Путін нам не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантія безпеки — це сильна армія, це може дати тільки Україна", — наголосив глава держави.
За його словами, фінансування армії можливе завдяки підтримці європейських партнерів. Озброєння для українського війська можуть постачати як вітчизняні підприємства, так і європейські виробники. Водночас окремі види озброєння, які є критично необхідними для України, здатні надати лише Сполучені Штати Америки.
"Фінансування цієї армії, я вважаю, може дати тільки Європа. Зброю для цієї армії може дати наше виробництво та європейське виробництво, але є речі, які є тільки у США. Оце я вважаю гарантіями безпеки", — зазначив Зеленський.
Президент підкреслив, що наразі залишається відкритим питання, чи готові міжнародні партнери підключатися до формування надійного оборонного щита України, зокрема забезпечення захисту українського неба.
"Чи підключаються партнери, чи має Україна такий захист у небі - це все тільки поки що запитання. На них ми дуже хочемо отримати відповіді", — сказав він.
- У неділю, 17 серпня, президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Бельгії Брюсселя.
- На понеділок, 18 серпня, у нього заплановано зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні, де вони обговорюватимуть отримані американським президентом пропозиції Путіна щодо врегулювання військового конфлікту з Україною.
- До США глава української держави прилетить разом із групою європейських політиків.
