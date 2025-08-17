Путін не дасть нам гарантій безпеки, їх дає армія України, якій потрібні фінансування та зброя, - Зеленський у Брюсселі

Про це Зеленський сказав на пресконференції в Брюсселі.

"Путін нам не дасть ніяких гарантій безпеки. Гарантія безпеки — це сильна армія, це може дати тільки Україна", — наголосив глава держави.

За його словами, фінансування армії можливе завдяки підтримці європейських партнерів. Озброєння для українського війська можуть постачати як вітчизняні підприємства, так і європейські виробники. Водночас окремі види озброєння, які є критично необхідними для України, здатні надати лише Сполучені Штати Америки.

"Фінансування цієї армії, я вважаю, може дати тільки Європа. Зброю для цієї армії може дати наше виробництво та європейське виробництво, але є речі, які є тільки у США. Оце я вважаю гарантіями безпеки", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що наразі залишається відкритим питання, чи готові міжнародні партнери підключатися до формування надійного оборонного щита України, зокрема забезпечення захисту українського неба.

"Чи підключаються партнери, чи має Україна такий захист у небі - це все тільки поки що запитання. На них ми дуже хочемо отримати відповіді", — сказав він.