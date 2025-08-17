Зеленський прибув до Брюсселя, після чого вирушить до Трампа
У неділю, 17 серпня, президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Бельгії Брюсселя
Про це українським медіа повідомив речник президента Сергій Никифоров.
У президента запланована двостороння зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Також він візьме участь в онлайн засіданні лідерів "Коаліції охочих".
Читайте також: Fox News: Трамп підтримує ідею Путіна обміняти увесь Донбас на зупинку бойових дій "в інших місцях"
- Наступного дня, 18 серпня, Зеленський матиме зустріч з Трампом у Вашингтоні. Доєднатися до неї висловили бажання декілька європейських лідерів, зокрема очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністри Італії Джорджа Мелоні та Великої Британії Кір Стармер, а ще президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб та генсек НАТО Марк Рютте.
- За оцінкою політолога Володимира Горбача, на зустрічі у Вашингтоні Трамп передасть Зеленському план Путіна, почутий ним від російського диктатора під час саміту на Алясці.
