Трамп викликає Зеленського до Вашингтона, щоб передати йому план Путіна, - політолог Горбач

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

"Те, що відбулося на Алясці, - це понятійна домовленість, понятійна угода між Трампом і Путіним про те, якими шляхами, по-перше, відновлювати повноцінне партнерство стратегічне Сполучених Штатів і Російської Федерації, а по-друге, такий тактичний крок, як виходити з російської війни проти України і в який спосіб далі диктувати ці умови", - заявив він.

Горбач вважає, що Трамп цього теж по суті не приховує.

"Він викликає Зеленського до Вашингтона в понеділок, щоб передати йому план Путіна, на який потрібно буде погоджуватись або не погоджуватись. Тут Трамп дає нам, так би мовити, поле для маневру не дуже велике. Тому що якщо ми відмовляємось, то він перекладає на нас відповідальність за зрив будь-яких домовленостей", - додав політолог.

На його думку, зустріч на Алясці потрібна була для того, щоб Трамп передав Зеленському умови завершення війни Путіна, які за великим рахунком практично не змінилися.

"Тобто Путін не поступився жодним чином жодним кроком. Всі поступки мають бути зроблені коштом України, на думку Дональда Трампа", - підсумував Горбач.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає". Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково з президентом Володимиром Зеленським та іншими. Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі. "Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп. Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон уже цього понеділка, 18 серпня. Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови з Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - відразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.

Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом із президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.