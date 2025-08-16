Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною, - Трамп

Про це він сказав в інтервʼю Fox News повідомляє Clash Report.

"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.

Він також поінформував, що на саміті на Алясці майже було досягнуто угоди, і тепер залишилося, аби українська сторона її погодила.

Американський президент також закликав Володимира Зеленського укласти домовленість, однак деталей угоди не уточнив.

"Домовляйся. Росія - потужна країна, а Україна - значно слабша", - сказав він.