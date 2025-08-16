Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною, - Трамп
У суботу, 16 серпня, президент США Дональд Трамп повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним за його участі
Про це він сказав в інтервʼю Fox News повідомляє Clash Report.
"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.
Він також поінформував, що на саміті на Алясці майже було досягнуто угоди, і тепер залишилося, аби українська сторона її погодила.
Американський президент також закликав Володимира Зеленського укласти домовленість, однак деталей угоди не уточнив.
"Домовляйся. Росія - потужна країна, а Україна - значно слабша", - сказав він.
- Саміт між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним у форматі "3 на 3" пройшов 16 серпня в Анкориджі на Алясці. Переговори тривали майже три години.
