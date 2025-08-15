Трамп і Путін проводять саміт на Алясці

Еспресо веде спецетер з нагоди саміту онлайн.

О 22:30 Трамп та Путін у форматі "3 на 3" розпочали саміт на Алясці. США представляють також держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф, Росію – глава МЗС Сергій Лавров та експосол РФ у США Юрій Ушаков.

СNN зауважує, що коло аеропорту Путін не відповів на питання репортерів, чи погодиться на припинення вогню в Україні. Водночас згодом у нього запитали, коли він "припинить вбивати цивільних" – диктатор почав жестикулювати, що не чує слів.

Близько 22:10 Трамп та Путін одночасно вийшли зі своїх літаків, на червоній доріжці потиснули один одному руки, проте не відповідали на запитання журналістів. Під час їхньої зустрічі над їхніми головами літали американські винищувачі F-22 й стратегічний малопомітний бомбардувальник B2 Spirit.

Потім диктатор і глава Білого дому сіли після короткої фотосесії в автомобіль Cadillac і поїхали на місце перемовин.

Формат зустрічі

У Білому домі заявили, що зустріч, яку спочатку планували особистою між Путіним і Трампом, відбуватиметься у форматі "3 на 3". З президентом США будуть також держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф.

Водночас на обіді будуть присутні міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік, глава Пентагону Піт Геґсет та голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росію у форматі "3 на 3" представлятимуть глава МЗС Сергій Лавров та експосол РФ у США Юрій Ушаков.

Борт, на якому перебуває президент США Дональд Трамп, приземлився на Алясці перед самітом з російським диктатором Володимиром Путіним. Згодом приземлився літак з главою Кремля. Про це повідомляє Reuters о 21:25 за Києвом. Про те, що борт Путіна приземлився в Алясці, повідомила пропагандистська агенція ТАСС о 21:54.

Літак із Трампом сів на Об'єднаній базі "Ельмендорф-Річардсон" в місті Анкоридж.