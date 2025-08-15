У Білому домі оголосили склад делегації США для саміту з Путіним

Про це пише Reuters.

Так, Дональд Трамп на перемовинах із диктатором РФ Володимиром Путіним матиме делегацію, у складі якої:

держсекретар Марко Рубіо;

спецпредставник з питань Стів Віткофф;

міністр фінансів Скотт Бессент та міністр торгівлі Говард Лутнік;

директор ЦРУ Джон Реткліфф;

речниця президента США Керолайн Левітт;

голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз та її заступник Ден Скавіно.

Станом на 14:58 Sky News поінформувало, що Дональд Трамп вилетів з бази в Меріленді до Аляски.

