У Білому домі оголосили склад делегації США для саміту з Путіним
У склад американської делегації для зустрічі з росіянами на Алясці увійшли 8 осіб, серед них – спецпредставник президента Стів Віткофф і начальник ЦРУ Джон Реткліфф
Про це пише Reuters.
Так, Дональд Трамп на перемовинах із диктатором РФ Володимиром Путіним матиме делегацію, у складі якої:
- держсекретар Марко Рубіо;
- спецпредставник з питань Стів Віткофф;
- міністр фінансів Скотт Бессент та міністр торгівлі Говард Лутнік;
- директор ЦРУ Джон Реткліфф;
- речниця президента США Керолайн Левітт;
- голова адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз та її заступник Ден Скавіно.
Станом на 14:58 Sky News поінформувало, що Дональд Трамп вилетів з бази в Меріленді до Аляски.
- Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля регулювання в Україні.
- У найбільшому місті штату Аляска, Анкориджі, де має пройти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, відбуваютьсядемонстрації на підтримку України.
- Біла Церква
