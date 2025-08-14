"Можливість сісти й подивитися Путіну в очі": прессекретарка Білого дому розповіла про план перемовин Трампа з диктатором РФ на Алясці
Речниця Білого дому Керолайн Левітт каже, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля регулювання в Україні
Її слова цитує CNN.
"Зустріч стане можливістю для Трампа сісти та подивитися російському президенту в очі й побачити, який прогрес можна досягти, щоб покласти край цій жорстокій війні і відновити мир", – заявила прессекретарка.
Водночас вона анонсувала спільну пресконференцію Трампа та Путіна за підсумками їхніх переговорів.
"Дзеркало тижня" пише, що від США на зустрічі в Алясці окрім президента у переговорах також братимуть участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф та міністр фінансів Скотт Бессент.
- Водночас РФ уже офіційно оголосила склад своєї делегації.
Що відомо про зустріч Трампа з Путіним
8 серпня американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.
Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.
12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.
Голова Держдепартаменту США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо майбутнього саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. Лавров також братиме участь у зустрічі на Алясці.
У Білому домі уточнили, що саміт Володимира Путіна й Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж, ймовірно, на американській військовій базі
13 серпня в Берліні відбулися онлайн-переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС.
Цього ж дня стало відомо, що Дональд Трамп має намір обговорити санкції з російським лідером Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці.
