"Можливість сісти й подивитися Путіну в очі": прессекретарка Білого дому розповіла про план перемовин Трампа з диктатором РФ на Алясці

Її слова цитує CNN.

"Зустріч стане можливістю для Трампа сісти та подивитися російському президенту в очі й побачити, який прогрес можна досягти, щоб покласти край цій жорстокій війні і відновити мир", – заявила прессекретарка.

Водночас вона анонсувала спільну пресконференцію Трампа та Путіна за підсумками їхніх переговорів.

"Дзеркало тижня" пише, що від США на зустрічі в Алясці окрім президента у переговорах також братимуть участь віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф та міністр фінансів Скотт Бессент.

Водночас РФ уже офіційно оголосила склад своєї делегації.

Що відомо про зустріч Трампа з Путіним

8 серпня американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Путін хоче вдати, що веде переговори, та відтермінувати санкції на зустрічі з Трампом.

12 серпня Зеленський сказав, що майбутня зустріч лідера США Дональда Трампа й диктатора РФ Володимира Путіна на Алясці може бути важливою лише для двосторонніх відносин держав – нічого про Україну вони прийняти не можуть.

Голова Держдепартаменту США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим щодо майбутнього саміту між президентом США Дональдом Трампом і диктатором Володимиром Путіним. Лавров також братиме участь у зустрічі на Алясці.

У Білому домі уточнили, що саміт Володимира Путіна й Дональда Трампа відбудеться на Алясці в місті Анкоридж, ймовірно, на американській військовій базі

13 серпня в Берліні відбулися онлайн-переговори між Дональдом Трампом, Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС.

Цього ж дня стало відомо, що Дональд Трамп має намір обговорити санкції з російським лідером Володимиром Путіним під час зустрічі на Алясці.