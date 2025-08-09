Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці 15 серпня

Про це він написав у TruthSocial (соцмережа недоступна на території України).

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом Сполучених Штатів Америки, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у Великому штаті Аляска", - поінформував Дональд Трамп.

Американський президент додав, що повідомить деталі згодом.

Згодом пропагандистське видання "РИА Новости" повідомило, що радник Путіна Юрій Ушаков підтвердив дату та місце зустрічі глав держав.

"Росія та США — близькі сусіди, тому цілком логічно, що зустріч Путіна та Трампа пройде на Алясці", - сказав він.

Також Ушаков додав, що Москва очікує, що наступна зустріч Путіна і Трампа після Аляски відбудеться на території Росії, і зазначив, що Трампу вже передали запрошення.

Що передувало

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.

Цього ж дня президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели телефонну розмову, до якої долучилися також європейські лідери.

Згодом Трамп на брифінгу заявив про високі шанси на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним найближчім часом

7 серпня Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном і фон дер Ляєн щодо мирного процесу.

Натомість NYP пише: президент США проведе перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо останній погодиться на зустріч із Володимиром Зеленським.

За інформацією видання Axios, яку згодом підтвердив Володимир Зеленський, спецпредставник президента США Стів Віткофф проведе відеоконференцію. До неї долучаться високопосадовці України, Франції, Німеччини, Великої Британії, Фінляндії та Італії. Під час розмови Віткофф розповість про свою зустріч з Володимиром Путіним, що відбулася 6 серпня, та обговорить подальші кроки.

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що розмова відбулася, і її домовились продовжити наступного дня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським не є обов’язковою умовою для перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше джерела "Суспільного" в Білому домі повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа працює над організацією переговорів між Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідером Кремля Володимиром Путіним.

7 серпня стало відомо, що РФ і США узгодили зустріч лідерів – Володимира Путіна й Дональда Трампа. Згодом диктатор заявив, що ОАЕ є ймовірним місцем для перемовин з лідером США.

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Цього ж дня зʼявилася інформація, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна, ймовірно, відбудеться наприкінці наступного тижня. Цю інформацію підтвердив один із високопосадовців Білого дому.

Дональд Трамп заявив, що мирна угода між РФ та Україною передбачатиме "деякий обмін територіями".