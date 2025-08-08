Трамп може погодитись на вимогу Путіна щодо територіальних поступок з боку України, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.

За словами високопоставленого європейського дипломата та українського чиновника, Путін може запропонувати офіційний контроль Росії над частиною окупованих українських територій в обмін на виведення російських військ з інших регіонів України.

Трамп, який прагне укласти угоду, може закликати Україну та її союзників прийняти цю пропозицію.

Однак, ймовірно, Київ та більшість європейських урядів рішуче відхилять такий план. Це може зіграти на руку Путіну, оскільки Трамп, який, за словами джерел, рідко заглиблюється в деталі мирного врегулювання, може тоді звинуватити Україну в продовженні бойових дій.

Як наслідок Трамп може припинити розвідувальну та військову допомогу Україні. США також можуть повністю вийти з дипломатичного процесу, залишивши Москву і Київ продовжувати те, що Трамп давно назвав "війною Байдена".

Але ті, хто знає Трампа, підозрюють, що він продовжуватиме прагнути "найціннішої угоди" на початку свого президентства, успіх або провал якої може визначити його спадщину.

"Він хоче бути тим, хто досягає угод, – заявив Марк Шорт, старший помічник Білого дому першого терміну. - Це його бренд".

Що передувало У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними. Цього ж дня президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели телефонну розмову, до якої долучилися також європейські лідери. Згодом Трамп на брифінгу заявив про високі шанси на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним найближчім часом 7 серпня Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном і фон дер Ляєн щодо мирного процесу. Натомість NYP пише: президент США проведе перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо останній погодиться на зустріч із Володимиром Зеленським. За інформацією видання Axios, яку згодом підтвердив Володимир Зеленський, спецпредставник президента США Стів Віткофф проведе відеоконференцію. До неї долучаться високопосадовці України, Франції, Німеччини, Великої Британії, Фінляндії та Італії. Під час розмови Віткофф розповість про свою зустріч з Володимиром Путіним, що відбулася 6 серпня, та обговорить подальші кроки. Згодом Володимир Зеленський повідомив, що розмова відбулася, і її домовились продовжити наступного дня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським не є обов’язковою умовою для перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше джерела "Суспільного" в Білому домі повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа працює над організацією переговорів між Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідером Кремля Володимиром Путіним.