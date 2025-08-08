Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Трамп спростував, що зустріч із Зеленським є обов'язковою умовою для переговорів із Путіним

Трамп спростував, що зустріч із Зеленським є обов’язковою умовою для переговорів із Путіним

Марія Музиченко
8 серпня, 2025 п'ятниця
00:03
Світ Трамп і Путін

У четвер, 7 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським не є обов’язковою умовою для перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним

Зміст

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі.

На запитання журналіста, чи є зустріч із Володимиром Зеленським обов'язковою умовою для переговорів з Путіним, Дональд Трамп заперечив.

"Вони хочуть зустрітися зі мною і я зроблю все що зможу, щоб зупинити вбивства. За останній місяць вони втратили 14 тисяч людей – убиті цього місяця. Кожен тиждень 4-5 тисяч людей. Я не люблю довгі шляхи. Я думаю, що це ганьба", - додав він.

Окрім цього Трамп зазначив, що його дедлайн щодо припинення вогню в Україні та запровадження санкцій проти Росії залежать від російського диктатора.

"Це залежить від нього. Подивимось, що він скаже. Ми розчаровані", - сказав американський президент.

Що передувало

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.

Цього ж дня президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели телефонну розмову, до якої долучилися також європейські лідери.

Згодом Трамп на брифінгу заявив про високі шанси на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним найближчім часом

7 серпня Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном і фон дер Ляєн щодо мирного процесу.

Натомість NYP пише: президент США проведе перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо останній погодиться на зустріч із Володимиром Зеленським.

За інформацією видання Axios, яку згодом підтвердив Володимир Зеленський, спецпредставник президента США Стів Віткофф проведе відеоконференцію. До неї долучаться високопосадовці України, Франції, Німеччини, Великої Британії, Фінляндії та Італії. Під час розмови Віткофф розповість про свою зустріч з Володимиром Путіним, що відбулася 6 серпня, та обговорить подальші кроки.

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що розмова відбулася, і її домовились продовжити наступного дня.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
8 серпня
00:16
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія атакує Україну дронами: у Харкові палає цивільне підприємство
2025, четвер
7 серпня
23:13
Оновлено
Руслан Ротань
"Полісся" розгромило "Пакш" у матчі кваліфікації Ліги конференцій
23:04
Оновлено
"Шахтар"
"Шахтар" зіграв внічию з "Панатінаїкосом" у матчі кваліфікації Ліги Європи
22:59
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном, Мелоні та фон дер Ляєн щодо мирного процесу
22:51
Оновлено
Стів Віткофф
"Був вагомий склад учасників": Віткофф провів розмову з безпековими радниками, - Зеленський
22:31
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 119 боїв, на Покровському напрямку відбулось 29 ворожих штурмів
22:02
OpenAI
OpenAI запустила потужнішу модель ШІ GPT-5 з безкоштовним доступом для усіх користувачів
21:22
Ексклюзив
РФ пропонує повітряне перемирʼя з забороною ураження цілей на відстані понад 500 км від лінії фронту, - керівник Центру підготовки операторів БПЛА "Крук" Таран
20:44
Оновлено
Володимир Зеленський
"Два двосторонні, один тристоронній": Зеленський заявив, що Україна обговорює формати перемовин з РФ на рівні лідерів
20:44
Ексклюзив
Олександр Мережко
Територіальні поступки в обмін на мир неможливі, - нардеп Мережко
20:25
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з директоркою МВФ Георгієвою нову програму фінансової допомоги та додаткове фінансування ЗСУ
20:23
Ексклюзив
На фото: Олег Винник
Артисти, які покинули країну, не матимуть місця в Україні після війни, - співак Заліско
20:06
Ексклюзив
Трамп путін
У США здивовані, чому саме росіяни оголосили наратив про зустріч Путіна й Трампа, яка нібито вже погоджена, - Добрянський
20:00
OPINION
Вимоги Москви схожі на запасний аеродром
19:58
"Сума збитків майже 490 млн грн": на Полтавщині 18 особам оголосили підозри за зловживання бюджетними коштами
19:55
Молдова
Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз" для вантажівок до 2027 року
19:55
Мир під прицілом
Мир під прицілом: чому перемир’я на умовах Росії означає нову хвилю терору
19:24
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Перемир'я в повітрі - досить ефемерне явище, - Згурець
19:20
Оновлено
Володимир Зеленський та глава МЗС Румунії Оана Цою
Глава МЗС Румунії Цою вперше прибула до Києва та зустрілася з Зеленським
18:44
РФ поширює фейк, нібито в Раді зареєстрували законопроєкт, який прирівнює допомогу ухилянтам до держзради, - ЦПД
18:44
Індійські державні НПЗ зупинили закупівлю російської нафти через тарифи Трампа, - Bloomberg
18:33
Фінн Вулфгард
Зірка "Дивних див" Фінн Вулфгард розповів, що щомісяця робить пожертви Україні через United24
18:20
Трамп проведе перемовини з Путіним лише за умови, якщо той погодиться зустрітися з Зеленським, - New York Post
18:07
Говард Лутнік
США очікують $50 млрд доходів щомісяця від запроваджених мит
18:07
Золотий м'яч
Оголошено імена 30 претендентів на "Золотий м'яч - 2025"
18:06
Ексклюзив
Олег Синютка
Нардеп Синютка прокоментував, чи здатен Трамп змусити Путіна припинити війну в Україні
18:03
OPINION
Чим може закінчитися "дружній ультиматум" Америки?
17:51
СБУ та Нацполіція затримали двох неповнолітніх агентів РФ, які вчинили теракт у Житомирі
17:46
БпАК Chief-1
У липні Міноборони допустило до експлуатації понад 40 нових безпілотних авіаційних комплексів
17:41
трамп путін
Визнання ТОТ російськими на 49 або 99 років та скасування санкцій: польське ЗМІ оприлюднило пропозиції Трампа Путіну для перемир'я в Україні. В ОП відреагували
17:31
Виконавець ролі Супермена Дін Кейн підтримав програму депортації Трампа і став агентом міграційної служби США
17:14
Оновлено
підземне сховище газу
РФ ударила по обʼєкту ГТС на Одещині, який забезпечував постачання американського й азербайджанського газу до України. У ЄС відреагували
17:14
Сергій Кобилаш
Брали участь у здійсненні удару по київській телевежі: російським генералу і полковнику заочно оголосили підозру
17:08
"Маріупольську фігурку бика", зниклу під час вторгнення РФ, внесли до "Десятки найбільш розшукуваних старожитностей" світу
16:50
Військова омбудсманка заявила, що мобілізаційне законодавство в Україні не працює і потребує змін
16:50
путін
В Індії анонсували візит Путіна до країни наприкінці 2025 року
16:47
Ексклюзив
"Орешник" путін
"Орешник" - коштовна і неточна ракета, від неї для РФ більше шкоди, ніж користі, - експерт Їжак
16:31
На фото: кадр з фільму "Термінатор"
Джеймс Кемерон заявив, що людству загрожує апокаліпсис у стилі "Термінатора", якщо ШІ використовуватимуть як зброю
16:20
Тайвань приймає першу за 20 років українську парламентську делегацію, що свідчить про зміцнення демократичного альянсу
16:05
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
Більше новин
