"Нарешті розірвемо це коло незрозумілих перемовин": Трамп заявив про гарні перспективи для зустрічі з Путіним найближчім часом
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про високі шанси на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним найближчім часом
Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі, який транслювало Еспресо.
"Є гарні перспективи. У нас сьогодні була розмова із Путіним зокрема, продуктивна. І тому я скажу, що є дуже гарна ймовірність того, що ми нарешті розірвемо це коло незрозумілих перемовин, і нарешті буде гарний результат. Тому ми чекаємо, незабаром вже буде ця зустріч", - сказав Дональд Трамп.
На запитання журналіста, чи був якийсь прорив у розмові з Путіним, американський президент зазначив, що "не назвав би це проривом", однак США працюють над цим, і постійно наголошують на великих втратах з обох сторін.
Окрім цього Трамп підкреслив, що російський диктатор дуже близько наблизився до дедлайну щодо примирення з Україною, який дав йому президент США.
"Так, дуже близько Путін наблизився, але бачте діалог розпочато знову ж таки. Ми хочемо закінчити те чого ми не розвʼязували", - сказав він.
- 29 липня Дональд Трамп заявив, що дав російському диктатору Володимиру Путіну 10 днів на припинення вогню в Україні, скоротивши попередній термін.
- У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви на зустріч із Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.
- Цього ж дня Президенти України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп провели телефонну розмову, до якої долучилися також європейські лідери.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.85
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе