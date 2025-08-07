"Нарешті розірвемо це коло незрозумілих перемовин": Трамп заявив про гарні перспективи для зустрічі з Путіним найближчім часом

Про це він сказав під час брифінгу в Білому домі, який транслювало Еспресо.

"Є гарні перспективи. У нас сьогодні була розмова із Путіним зокрема, продуктивна. І тому я скажу, що є дуже гарна ймовірність того, що ми нарешті розірвемо це коло незрозумілих перемовин, і нарешті буде гарний результат. Тому ми чекаємо, незабаром вже буде ця зустріч", - сказав Дональд Трамп.

На запитання журналіста, чи був якийсь прорив у розмові з Путіним, американський президент зазначив, що "не назвав би це проривом", однак США працюють над цим, і постійно наголошують на великих втратах з обох сторін.

Окрім цього Трамп підкреслив, що російський диктатор дуже близько наблизився до дедлайну щодо примирення з Україною, який дав йому президент США.

"Так, дуже близько Путін наблизився, але бачте діалог розпочато знову ж таки. Ми хочемо закінчити те чого ми не розвʼязували", - сказав він.