Трамп дав Путіну 10 днів на припинення бойових дій в Україні
У вівторок, 29 липня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що скоротив російському диктатору Володимиру Путіну термін на припинення вогню в Україні до 10 днів
Про це повідомляє Clash Report.
Дональд Трамп скоротив термін для Путіна до 10 днів починаю від цього дня для припинення бойових дій в Україні.
"Я даю Путіну 10 днів від сьогодні. Потім ми введемо тарифи", - сказав американський президент.
Він додав, що не отримав жодної відповіді від російського диктатора, щодо попередньої заяви про скорочення 50-денного дедлайну, і назвав це "ганьбою".
- 28 липня Дональд Трамп заявив, що розчарований Володимиром Путіним і планує скоротити 50-денний термін, який він дав російському лідеру для примирення з Україною.
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