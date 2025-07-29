Трамп дав Путіну 10 днів на припинення бойових дій в Україні

Про це повідомляє Clash Report.

Дональд Трамп скоротив термін для Путіна до 10 днів починаю від цього дня для припинення бойових дій в Україні.

"Я даю Путіну 10 днів від сьогодні. Потім ми введемо тарифи", - сказав американський президент.

Він додав, що не отримав жодної відповіді від російського диктатора, щодо попередньої заяви про скорочення 50-денного дедлайну, і назвав це "ганьбою".