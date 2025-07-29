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Трамп дав Путіну 10 днів на припинення бойових дій в Україні

Марія Музиченко
29 липня, 2025 вiвторок
21:02
Світ Трамп і Путін

У вівторок, 29 липня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що скоротив російському диктатору Володимиру Путіну термін на припинення вогню в Україні до 10 днів

Зміст

Про це повідомляє Clash Report.

Дональд Трамп скоротив термін для Путіна до 10 днів починаю від цього дня для припинення бойових дій в Україні.

"Я даю Путіну 10 днів від сьогодні. Потім ми введемо тарифи", - сказав американський президент.

Він додав, що не отримав жодної відповіді від російського диктатора, щодо попередньої заяви про скорочення 50-денного дедлайну, і назвав це "ганьбою".

  • 28 липня Дональд Трамп заявив, що розчарований Володимиром Путіним і планує скоротити 50-денний термін, який він дав російському лідеру для примирення з Україною.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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2025, вiвторок
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