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Оновлено

Ультиматум Путіну: Трамп вирішив скоротити термін на примирення з Україною з 50 днів до 10-12

Юлія Юліна
28 липня, 2025 понедiлок
16:22
Світ Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським лідером Володимиром Путіним і має намір скоротити 50 днів, які дав йому для примирення з Україною

Зміст

Про це він сказав на пресконференції 28 липня.

Трамп наголосив, що кожного разу, коли йому здається, ніби він усе владнав, Путін наказує здійснити масований обстріл України.

"Ми думали, що вже неодноразово все владнали. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто, як-от Київ, і вбиває багато людей у будинку для літніх людей чи щось таке. Так, тіла лежать просто на вулиці. І я кажу: це не той шлях. Тож подивимось, що з цього вийде. Я дуже розчарований", - сказав президент США.

"Я розчарований у президенті Путіні. Дуже розчарований у ньому. Тож нам доведеться ще раз усе зважити, і я скорочу ті 50 днів, які йому дав, до меншої кількості, бо, думаю, вже знаю, що станеться", - додав він.

Водночас telegram-канал Clash Report повідомляє, що Трамп вирішив дати Росії 10-12 днів, починаючи від сьогодні.

"Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів, починаючи від сьогодні. Ми просто не бачимо жодного прогресу", - сказав американський лідер.

  • 14 липня Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
  • Натомість заступник голови ради безпеки Російської Федерації та колишній президент Росії Дмитро Медведєв назвав заяву  Трампа про 50-денний термін для Росії "декоративним ультиматумом"
Теги:
Новини
Україна
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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