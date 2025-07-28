Ультиматум Путіну: Трамп вирішив скоротити термін на примирення з Україною з 50 днів до 10-12

Про це він сказав на пресконференції 28 липня.

Трамп наголосив, що кожного разу, коли йому здається, ніби він усе владнав, Путін наказує здійснити масований обстріл України.

"Ми думали, що вже неодноразово все владнали. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто, як-от Київ, і вбиває багато людей у будинку для літніх людей чи щось таке. Так, тіла лежать просто на вулиці. І я кажу: це не той шлях. Тож подивимось, що з цього вийде. Я дуже розчарований", - сказав президент США.

"Я розчарований у президенті Путіні. Дуже розчарований у ньому. Тож нам доведеться ще раз усе зважити, і я скорочу ті 50 днів, які йому дав, до меншої кількості, бо, думаю, вже знаю, що станеться", - додав він.

Водночас telegram-канал Clash Report повідомляє, що Трамп вирішив дати Росії 10-12 днів, починаючи від сьогодні.

"Я збираюся встановити новий термін приблизно на 10 або 12 днів, починаючи від сьогодні. Ми просто не бачимо жодного прогресу", - сказав американський лідер.