"Декоративний ультиматум Кремлю": Медвєдєв відреагував на слова Трампа про 50 днів для РФ на укладання мирної угоди з Україною
Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації й колишній президент Росії Дмітрій Медвєдєв назвав заяву президента США Дональда Трампа про 50-денний термін для Росії на укладання мирної угоди з Україною "декоративним ультиматумом", який, за його словами, у Москві навіть не помітили
Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.
"Трамп оголосив декоративний ультиматум Кремлю. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовничий Євросоюз розчарований. Росія його не помітила", - наголосив він.
Ця заява стала першою офіційною реакцією Москви на нещодавні висловлювання Дональда Трампа.
- Днем раніше Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
- Висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас заявила, що погроза Дональда Трампа для Росії про 50 днів на завершення війни проти України - є "дуже довгим терміном".
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