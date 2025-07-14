У ЄС назвали 50-денний ультиматум Трампа для Росії "дуже довгим терміном"

Про це пише The Telegraph.

"Дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо Росії», – сказала Кая Каллас журналістам у понеділок. З іншого боку, 50 днів – це дуже довгий термін, якщо ми бачимо, що вони щодня вбивають мирних жителів", - заявила Каллас.

Також вона привітала рішення США надавати озброєння Україні та закликала продовжувати тиснути на Росію для того, що Москва завершила війну проти України.

"Зрозуміло, що нам усім потрібно чинити більше тиску, щоб вони також хотіли миру, і добре, що американці роблять кроки, і я сподіваюся, що вони надають військову допомогу, як це роблять європейці", - додала дипломатка.