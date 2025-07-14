У ЄС назвали 50-денний ультиматум Трампа для Росії "дуже довгим терміном"
Висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ Кая Каллас заявила, що погроза Дональда Трампа для Росії про 50 днів на завершення війни проти України - є "дуже довгим терміном"
Про це пише The Telegraph.
"Дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо Росії», – сказала Кая Каллас журналістам у понеділок. З іншого боку, 50 днів – це дуже довгий термін, якщо ми бачимо, що вони щодня вбивають мирних жителів", - заявила Каллас.
Також вона привітала рішення США надавати озброєння Україні та закликала продовжувати тиснути на Росію для того, що Москва завершила війну проти України.
"Зрозуміло, що нам усім потрібно чинити більше тиску, щоб вони також хотіли миру, і добре, що американці роблять кроки, і я сподіваюся, що вони надають військову допомогу, як це роблять європейці", - додала дипломатка.
- Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.51 Купівля 41.51Продаж 42.02
- EUR Купівля 48.37Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе