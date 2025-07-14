Трамп пригрозив РФ митами у 100%, якщо Москва не укладе угоду з Україною впродовж 50 днів

Про це він сказав на пресконференції з главою НАТО Марком Рютте, яку транслювало "Еспресо".

"Я розчарований президентом Путіним, бо думав, що ми укладемо угоду два місяці тому, але, здається, до цього не дійшло. Виходячи з цього, ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоди протягом 50 днів. І вони будуть на рівні 100%", - сказав Трамп.