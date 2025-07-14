Трамп пригрозив РФ митами у 100%, якщо Москва не укладе угоду з Україною впродовж 50 днів
Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить вторинні мита для РФ, які можуть сягнути 100%, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто мирної угоди з Україною
Про це він сказав на пресконференції з главою НАТО Марком Рютте, яку транслювало "Еспресо".
"Я розчарований президентом Путіним, бо думав, що ми укладемо угоду два місяці тому, але, здається, до цього не дійшло. Виходячи з цього, ми запровадимо вторинні тарифи, якщо не укладемо угоди протягом 50 днів. І вони будуть на рівні 100%", - сказав Трамп.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні.
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