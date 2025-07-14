Трамп: США та НАТО домовилися про постачання зброї Україні, до передачі готуються 17 систем Patriot

Про це він сказав під час спільної пресконференції.

"Мільярди доларів військового обладнання буде закуповуватись у Сполучених Штатів, відправлятись у НАТО і так далі. І воно буде швидко розподілятися на поле бою в Україну", - заявив Трамп.

Крім цього, американський лідер оголосив, що 17 систем Patriot готується до відправки. Він вважає, що Україні не потрібні будуть всі, але "велика кількість із цих систем будуть на полі бою". За його словами, країни, які вже мають системи Patriot, передадуть їх Україні, а США передадуть їм комплекси на заміну. Серед іншого будуть передані й системи інших видів, додав президент США.

Трамп повторив свою тезу, що "війна в Україні не почалася б, якби він очолював Сполучені Штати" у 2022 році. Він додав, що щодня гинуть понад 5-6 тис. людей, зокрема цивільні.

Водночас президент США назвав "чудовою та приємною" розмову з лідером РФ Володимиром Путіним, але наголосив, що після цього летять ракети та інша зброя по Україні: "Я кладу слухавку після розмови з Путіним, кажу, що це була чудова розмова, а потім летять ракети на Київ. Розмови не мають значення".

"Україна була його великим бажанням, але це не станеться. Він це має розуміти", - додав Трамп.