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Трамп: США та НАТО домовилися про постачання зброї Україні, до передачі готуються 17 систем Patriot

Катерина Єсікова
14 липня, 2025 понедiлок
18:26
Світ Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте заявив про домовленості щодо постачання озброєння Україні

Зміст

Про це він сказав під час спільної пресконференції.

"Мільярди доларів військового обладнання буде закуповуватись у Сполучених Штатів, відправлятись у НАТО і так далі. І воно буде швидко розподілятися на поле бою в Україну", - заявив Трамп.

Крім цього, американський лідер оголосив, що 17 систем Patriot готується до відправки. Він вважає, що Україні не потрібні будуть всі, але "велика кількість із цих систем будуть на полі бою". За його словами, країни, які вже мають системи Patriot, передадуть їх Україні, а США передадуть їм комплекси на заміну. Серед іншого будуть передані й системи інших видів, додав президент США. 

Трамп повторив свою тезу, що "війна в Україні не почалася б, якби він очолював Сполучені Штати" у 2022 році. Він додав, що щодня гинуть понад 5-6 тис. людей, зокрема цивільні. 

Водночас президент США назвав "чудовою та приємною" розмову з лідером РФ Володимиром Путіним, але наголосив, що після цього летять ракети та інша зброя по Україні: "Я кладу слухавку після розмови з Путіним, кажу, що це була чудова розмова, а потім летять ракети на Київ. Розмови не мають значення".

"Україна була його великим бажанням, але це не станеться. Він це має розуміти", - додав Трамп.

  • Раніше цього тижня Комітет Сенату США з питань збройних сил схвалив проєкт Закону про національну оборону (NDAA) на 2026 фінансовий рік, який передбачає виділення 500 млн доларів на безпекову допомогу Україні.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
Світ про Україну
Марк Рютте
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