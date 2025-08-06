Зеленський і Трамп найближчим часом проведуть телефонну розмову, - ЗМІ

Про це пишуть Суспільне й РБК-Україна з посиланням на джерела.

Зазначено, що зараз ведеться робота над розмовою Зеленського та Трампа на тлі сьогоднішньої зустрічі спецпредставника Стіва Віткоффа з диктатором РФ Володимиром Путіним у Москві.