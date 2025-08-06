Зеленський і Трамп найближчим часом проведуть телефонну розмову, - ЗМІ
Наразі триває підготовка над проведенням телефонної розмови президентів України та США – Володимира Зеленського та Дональда Трампа
Про це пишуть Суспільне й РБК-Україна з посиланням на джерела.
Зазначено, що зараз ведеться робота над розмовою Зеленського та Трампа на тлі сьогоднішньої зустрічі спецпредставника Стіва Віткоффа з диктатором РФ Володимиром Путіним у Москві.
- У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилетів до Москви. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин. У Кремлі кажуть, що вони обговорили "українську кризу" та перспективи співробітництва Москви та Вашингтона.
- Водночас напередодні, 5 серпня, Зеленський провів телефонну розмову з Трампом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.33 Купівля 41.33Продаж 41.85
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе