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Літак, на якому може бути спецпредставник Віткофф, вилетів зі США, - росЗМІ

Дар'я Куркіна
5 серпня, 2025 вiвторок
22:16
Світ Стів Віткофф

Зі Сполучених Штатів Америки вилетів літак, на борту якого може перебувати спецпредставник президента Стів Віткофф. Раніше стало відомо про його майбутній візит до Росії

Зміст

Про це пише пропагандистська держагенція ТАСС із посиланням на дані диспетчерів.

"Літак, на борту якого може перебувати Віткофф, вилетів зі США", – йдеться в повідомленні.

За словами джерел агенції, візит посланця Трампа в Москву очікують завтра, 6 серпня.

  • 29 липня американський президент повідомив, що скоротив термін для Путіна на укладення перемир'я в Україні до 10 днів. 
  • Президент США  31 липня оголосив, що його спеціальний представник Стів Віткофф здійснить ще один візит до Росії.
  • Згодом Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф може поїхати до Росії в середу або четвер.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
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