Літак, на якому може бути спецпредставник Віткофф, вилетів зі США, - росЗМІ

Про це пише пропагандистська держагенція ТАСС із посиланням на дані диспетчерів.

"Літак, на борту якого може перебувати Віткофф, вилетів зі США", – йдеться в повідомленні.

За словами джерел агенції, візит посланця Трампа в Москву очікують завтра, 6 серпня.