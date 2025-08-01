Спецпредставник Трампа Віткофф відвідає Росію

Про це Трамп повідомив під час брифінгу в Білому домі.

Йому розповіли про атаку Росії на Україну в ніч на 31 липня.

"Росія... Я думаю, це огидно, що вони роблять. Я думаю, це огидно. Це війна Байдена, це не моя війна, але я сказав, що якщо я втручуся, я спробую це зупинити, але я думаю, що те, що робить Росія, дуже сумно", - відреагував президент США.

Він вкотре повторив, що війна має завершитися, оскільки обидві сторони зазнають втрат.

"Вони також втрачають людей зараз у містах і містечках, тому що Путін б'є їх ракетами. Я думаю, що це ганебно", - додав Трамп.

Американський лідер вказав, що США запровадять проти РФ санкції, втім, він не впевнений, чи вони зможуть стримати Росію.

Трамп також заявив, що його спецпредставник Стів Віткофф після візиту до Ізраїлю поїде до Росії.

"Так, він їде до Ізраїлю, а потім до Росії, вірите чи ні", - сказав він.