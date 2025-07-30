РФ запустила ударні безпілотники по території України: куди прямують дрони

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

О 18:34 було оголошено про загрозу ворожих БПЛА для Харківщини.

"Група ударних БПЛА на сході Харківщини, курсом на захід", - написали Повітряні сили о 19:06.

За кілька хвилин з’явилася інформація про ворожі БПЛА на Сумщині, які рухалися курсом на південь.

О 19:17 ПС попередили про дрони на Херсонщині, які рухалися курсом на захід.

Станом на 19:42 повідомлялося про:

Групу БПЛА на Харківщині, курсом на захід/південь.

Нову групу БПЛА на Чернігівщині, курсом на південь.

Групу ворожих БПЛА на Сумщині, курсом на південь.

БПЛА на півночі Полтавщини, в південному напрямку.

Групу БПЛА на Херсонщині, курсом на захід.

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