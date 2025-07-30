РФ запустила ударні безпілотники по території України: куди прямують дрони
Увечері середи, 30 липня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
О 18:34 було оголошено про загрозу ворожих БПЛА для Харківщини.
"Група ударних БПЛА на сході Харківщини, курсом на захід", - написали Повітряні сили о 19:06.
За кілька хвилин з’явилася інформація про ворожі БПЛА на Сумщині, які рухалися курсом на південь.
О 19:17 ПС попередили про дрони на Херсонщині, які рухалися курсом на захід.
Станом на 19:42 повідомлялося про:
- Групу БПЛА на Харківщині, курсом на захід/південь.
- Нову групу БПЛА на Чернігівщині, курсом на південь.
- Групу ворожих БПЛА на Сумщині, курсом на південь.
- БПЛА на півночі Полтавщини, в південному напрямку.
- Групу БПЛА на Херсонщині, курсом на захід.
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