Трамп оголосив дату візиту Віткоффа до РФ

Про це повідомляють France24 та журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс.

На уточнення журналістів Трамп сказав, що посланням Віткоффа у Москві буде укладання угоди, "де людей перестануть вбивати".

"Ми зупинили багато воєн, ця повинна бути найпростішою для зупинки, але це не так", – додав він.

Також глава Білого дому прокоментував санкції проти Москви.

"Будуть санкції, але вони, здається, досить добре уникають санкцій. Вони хитрі персонажі, і вони досить добре вміють уникати санкцій, тому ми побачимо, що станеться", – сказав Трамп, цитує The Jerusalem Post.