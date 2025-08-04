Трамп оголосив дату візиту Віткоффа до РФ
Президент США Дональд Трамп заявив, що його спецпосланець Стів Віткофф може поїхати до Росії в середу або четвер
Про це повідомляють France24 та журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс.
На уточнення журналістів Трамп сказав, що посланням Віткоффа у Москві буде укладання угоди, "де людей перестануть вбивати".
"Ми зупинили багато воєн, ця повинна бути найпростішою для зупинки, але це не так", – додав він.
Також глава Білого дому прокоментував санкції проти Москви.
"Будуть санкції, але вони, здається, досить добре уникають санкцій. Вони хитрі персонажі, і вони досить добре вміють уникати санкцій, тому ми побачимо, що станеться", – сказав Трамп, цитує The Jerusalem Post.
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