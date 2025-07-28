"Кожен новий ультиматум - це погроза і крок до війни зі США": Медведєв про рішення Трампа залишити Путіну 10-12 днів на примирення з Україною

Про це він написав у соцмережі X.

Медведєв заявив, що президент США Дональд Трамп грає з Росією в гру ультиматумів. Він зазначив, що лідер США повинен пам'ятати, що "Росія - це не Ізраїль і навіть не Іран".

"Кожен новий ультиматум - це погроза і крок до війни. Не між Росією та Україною, а з його власною країною. Не йдіть шляхом Сонного Джо", - написав він.