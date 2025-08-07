Трамп проведе перемовини з Путіним лише за умови, якщо той погодиться зустрітися з Зеленським, - New York Post
Президент США проведе перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо останній погодиться на зустріч з українським лідером Володимиром Зеленським
Про це пише New York Post із посиланням на чиновника Білого дому.
"Путін повинен зустрітися з Зеленським, щоб відбулася зустріч (з Трампом, – ред.)", - сказав співрозмовник видання та додав, що жодне місце зустрічі наразі не погоджено.
Сьогодні у Кремлі заявили, що РФ і США узгодили зустріч Путіна й Трампа.
"Насправді, Білий дім не підтвердив двосторонню зустріч - він також не згадав про це під час пресконференції в середу, на якій говорив про можливу тристоронню зустріч з президентами США, Росії та України", – пише NYP.
Водночас у матеріалі додають: лідер Штатів "не був надто оптимістичним щодо перспективи тристоронньої зустрічі" на брифінгу. Трамп заявив, що "раніше був розчарований" стосовно обіцянок Москви щодо досягнення миру.
- 6 серпня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилетів до Москви. Він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин. За словами глави Білого дому, зустріч була продуктивна.
- Наступного дня РФ і США узгодили зустріч лідерів – Володимира Путіна й Дональда Трампа. Згодом диктатор заявив, що ОАЕ є ймовірним місцем для перемовин з лідером США, коли назвав зустріч з Володимиром Зеленським можливою, але "до неї далеко".
