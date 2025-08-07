У Кремлі заявили, нібито погоджено зустріч Трампа й Путіна найближчими днями

Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає ТАСС.

За його словами, місце зустрічі вже узгоджено, але його оголосять пізніше.

"За пропозицією американської сторони була в принципі узгоджена домовленість про проведення найближчими днями двосторонньої зустрічі на найвищому рівні, тобто зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа", - розповів дипломат.

Нині триває підготовка до зустрічі.

"До речі, зауважу, що місце проведення теж, у принципі, було узгоджено, і ми повідомимо про це трохи пізніше", - додав Ушаков.

Він зазначив, що спецпредставник Трампа Віткофф на зустрічі з Путіним пропонував тристоронній формат перемовин лідерів країн за участю Зеленського, але РФ відмовляється обговорювати цей варіант.

"Що стосується варіанту тристоронньої зустрічі, про який учора чомусь заговорили у Вашингтоні, то цей варіант був просто згаданий американським представником під час зустрічі в Кремлі. Але цей варіант конкретно не обговорювався. Російська сторона цей варіант залишила без коментарів", - сказав Ушаков.

"Ми пропонуємо передусім зосередитися на підготовці двосторонньої зустрічі з Трампом, і для нас головне, щоб ця зустріч була успішною і результативною", - додав він.