У Кремлі заявили, нібито погоджено зустріч Трампа й Путіна найближчими днями

У Кремлі заявили, нібито погоджено зустріч Трампа й Путіна найближчими днями

Юлія Юліна
7 серпня, 2025 четвер
11:33
Світ путін трамп

РФ і США узгодили зустріч лідерів – Володимира Путіна й Дональда Трампа. Водночас пропозицію тристоронньої зустрічі з Зеленським російський диктатор проігнорував

Зміст

Про це повідомив помічник Путіна Юрій Ушаков, передає ТАСС.

За його словами, місце зустрічі вже узгоджено, але його оголосять пізніше.

"За пропозицією американської сторони була в принципі узгоджена домовленість про проведення найближчими днями двосторонньої зустрічі на найвищому рівні, тобто зустрічі Володимира Путіна і Дональда Трампа", - розповів дипломат.

Нині триває підготовка до зустрічі.

"До речі, зауважу, що місце проведення теж, у принципі, було узгоджено, і ми повідомимо про це трохи пізніше", - додав Ушаков.

Він зазначив, що спецпредставник Трампа Віткофф на зустрічі з Путіним пропонував тристоронній формат перемовин лідерів країн за участю Зеленського, але РФ відмовляється обговорювати цей варіант.

"Що стосується варіанту тристоронньої зустрічі, про який учора чомусь заговорили у Вашингтоні, то цей варіант був просто згаданий американським представником під час зустрічі в Кремлі. Але цей варіант конкретно не обговорювався. Російська сторона цей варіант залишила без коментарів", - сказав Ушаков.

"Ми пропонуємо передусім зосередитися на підготовці двосторонньої зустрічі з Трампом, і для нас головне, щоб ця зустріч була успішною і результативною", - додав він.

  • 6 серпня спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прилетів до Москви, де зустрівся з Путіним. Діалог політиків тривав близько 3 годин.
Теги:
Новини
Україна
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
