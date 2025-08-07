"Обговорити ключові деталі": Зеленський запланував низку розмов з партнерами щодо мирного процесу
Президент України Володимир Зеленський запланував на сьогодні, 7 серпня, низку розмов з партнерами, зокрема з канцлером Німеччини Мерцом, колегами з Франції та Італії. Також відбудеться комунікація на рівні радників з питань нацбезпеки
Про це йдеться в телеграм-каналі Зеленського.
"День багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин", – написав Зеленський.
Він зазначив, що з партнерами важливо обговорити ключові деталі, й озвучив пріоритети.
"Пріоритети абсолютно чіткі. Перше – припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге – це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Ми в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Потрібно визначитись із часом для такого формату, з колом питань. Третє – довготривалість безпеки. Це можливо разом зі Сполученими Штатами та з Європою", – написав Зеленський.
Глава держави додав, що напередодні після спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами окремо говорив з генсеком НАТО Рютте й президентом Фінляндії Стуббом.
Він наголосив, що Україна ніколи не хотіла війни та максимально продуктивно працюватиме заради миру. Однак головне – аби Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії.
"Світ має важелі тиску на агресора, світ має можливість перевіряти виконання обіцянок. Я вдячний усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни", – зауважив він.
- У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.
- Цього ж дня президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели телефонну розмову, до якої долучилися також європейські лідери.
- Згодом Трамп на брифінгу заявив про високі шанси на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним найближчім часом
- Біла Церква
