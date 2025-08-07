"Був вагомий склад учасників": Віткофф провів розмову з безпековими радниками, - Зеленський

Про це президент написав у telegram.

"Щойно наша команда мені доповіла, що безпекові радники провели доволі довгу розмову, дуже детальну. Вагомий склад учасників був на розмові. Це важливо. Дякую всім за роботу, за справжнє бажання зупинити вбивства й забезпечити тривалий мир", – заявив він, не уточнивши складу.

Зеленський підкреслив: розмову домовилися продовжити завтра.

Водночас Суспільне повідомляло з посиланням на поінформоване джерело, що Віткофф проводив відеоконференцію з українськими та європейськими посадовцями.

Віткофф розповість українським посадовцям та союзникам про свою зустріч із Путіним і подальші кроки, - Axios

Віткофф окрім діалогу з главою Кремля в Москві обговорить із союзниками подальші кроки, зокрема – можливу зустріч Путіна з президентом Дональдом Трампом, пише Axios із посиланням на джерела.

Учора, 6 серпня, глава Білого дому провів розмову із Зеленським та європейськими союзниками, у якій, як зазначено, оголосив про важливість його зустрічі з Путіним та тристоронні перемовини з українським лідером.

"Ця розмова викликала плутанину в Києві та інших європейських столицях. Чиновники не були впевнені, чи змінюється політика США, чи санкції все ж будуть оголошені в п'ятницю, як планував Трамп", – пише Axios.

Зокрема, українські посадовці висловлюють стурбованість, що пропозиція Путіна прямих перемовин із Трампом – спосіб досягнути домовленості про закінчення війни без участі Києва.

Що передувало

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.

Цього ж дня президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели телефонну розмову, до якої долучилися також європейські лідери.

Згодом Трамп на брифінгу заявив про високі шанси на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним найближчім часом

7 серпня Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном і фон дер Ляєн щодо мирного процесу.

Натомість NYP пише: президент США проведе перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо останній погодиться на зустріч із Володимиром Зеленським.