Білий дім готує тристоронню зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, - Суспільне

Ксенія Золотова
8 серпня, 2025 п'ятниця
08:33
Війна з Росією переговори України з Росією

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над організацією переговорів між Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідером Кремля Володимиром Путіним

Зміст

Про це повідомили джерела "Суспільного" в Білому домі.

За їхніми даними, зустріч може відбутися вже наступного тижня, однак місце проведення ще не визначене.

Речниця Білого дому Каролайн Лівітт підтвердила, що президент Трамп відкритий до діалогу з обома сторонами конфлікту: "Як заявив президент Трамп учора, росіяни висловили бажання зустрітися з президентом Трампом, і президент відкритий для цієї зустрічі. Президент Трамп хотів би зустрітися як з президентом Путіним, так і з президентом Зеленським, бо він хоче, щоб ця жорстока війна закінчилася. Білий дім опрацьовує деталі цих потенційних зустрічей, і вони будуть надані у відповідний час".

Що передувало

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.

Цього ж дня президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели телефонну розмову, до якої долучилися також європейські лідери.

Згодом Трамп на брифінгу заявив про високі шанси на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним найближчім часом

7 серпня Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном і фон дер Ляєн щодо мирного процесу.

Натомість NYP пише: президент США проведе перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо останній погодиться на зустріч із Володимиром Зеленським.

За інформацією видання Axios, яку згодом підтвердив Володимир Зеленський, спецпредставник президента США Стів Віткофф проведе відеоконференцію. До неї долучаться високопосадовці України, Франції, Німеччини, Великої Британії, Фінляндії та Італії. Під час розмови Віткофф розповість про свою зустріч з Володимиром Путіним, що відбулася 6 серпня, та обговорить подальші кроки.

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що розмова відбулася, і її домовились продовжити наступного дня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським не є обов'язковою умовою для перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним.


 

 

Новини
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
