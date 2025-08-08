Білий дім готує тристоронню зустріч Трампа, Зеленського та Путіна, - Суспільне

Що передувало

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.

Цього ж дня президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели телефонну розмову, до якої долучилися також європейські лідери.

Згодом Трамп на брифінгу заявив про високі шанси на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним найближчім часом

7 серпня Зеленський провів розмови з Мерцом, Макроном і фон дер Ляєн щодо мирного процесу.

Натомість NYP пише: президент США проведе перемовини з російським диктатором Володимиром Путіним, якщо останній погодиться на зустріч із Володимиром Зеленським.

За інформацією видання Axios, яку згодом підтвердив Володимир Зеленський, спецпредставник президента США Стів Віткофф проведе відеоконференцію. До неї долучаться високопосадовці України, Франції, Німеччини, Великої Британії, Фінляндії та Італії. Під час розмови Віткофф розповість про свою зустріч з Володимиром Путіним, що відбулася 6 серпня, та обговорить подальші кроки.

Згодом Володимир Зеленський повідомив, що розмова відбулася, і її домовились продовжити наступного дня.