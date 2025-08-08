Зустріч Путіна й Трампа може відбутись у Римі, – Fox News
Зустріч лідерів США й Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна може відбутися наступного понеділка в Римі
Про це Fox News повідомили два джерела.
За даними співрозмовників, Рим – одне з місць, яке нині обговорюють американська та російська сторони.
Телеканал зазначає, що зустріч Путіна й Трампа стане їхньою першою після повернення Трампа до влади цього року. Вона матиме значення в контексті трирічної війни, однак навряд чи можна очікувати, що вона одразу призведе до припинення бойових дій, адже позиції Росії та України залишаються кардинально протилежними.
Спілкуючись із журналістами в Білому домі, Трамп не уточнював, де може відбутися зустріч, але на запитання про можливий саміт за участі Путіна й Зеленського заявив, що "існує дуже хороша перспектива, що вони зустрінуться".
- Напередодні стало відомо, що РФ і США узгодили зустріч лідерів – Володимира Путіна й Дональда Трампа. Згодом диктатор заявив, що ОАЕ є ймовірним місцем для перемовин з лідером США.
- Біла Церква
