Зустріч Путіна й Трампа може відбутись у Римі, – Fox News

Про це Fox News повідомили два джерела.

За даними співрозмовників, Рим – одне з місць, яке нині обговорюють американська та російська сторони.

Телеканал зазначає, що зустріч Путіна й Трампа стане їхньою першою після повернення Трампа до влади цього року. Вона матиме значення в контексті трирічної війни, однак навряд чи можна очікувати, що вона одразу призведе до припинення бойових дій, адже позиції Росії та України залишаються кардинально протилежними.

Спілкуючись із журналістами в Білому домі, Трамп не уточнював, де може відбутися зустріч, але на запитання про можливий саміт за участі Путіна й Зеленського заявив, що "існує дуже хороша перспектива, що вони зустрінуться".