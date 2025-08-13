Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Відбулися онлайн-переговори між Трампом, Зеленським і лідерами ЄС: усі подробиці
Оновлено

Відбулися онлайн-переговори між Трампом, Зеленським і лідерами ЄС: усі подробиці

Дар'я Тарасова
13 серпня, 2025 середа
18:00
Війна з Росією

У Берліні у середу, 13 серпня, завершились онлайн-переговори між президентом США Дональдом Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та лідерами країн ЄС

Зміст

Про підсумки перемовин розповіли на спільному брифінгу канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент України Володимир Зеленський.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц за підсумками онлайн-перемовин заявив, що юридичне визнання окупованих РФ територій не обговорюється. Він наголосив, що на зустрічі зазначили, що Україна має сидіти за столом переговорів. Важливим елементом, за його словами, може бути рамкова угода, яка буде пізніше. 

Мерц повідомив, що під час саміту між президентом Дональдом Трампом та  російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці в п'ятницю можуть бути ухвалені "важливі рішення".

"Тому ми, європейці, робимо все можливе, щоб закласти основу для того, щоб ця зустріч пройшла правильно, – сказав Мерц, виступаючи разом з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні. - Ми хочемо, щоб президент Трамп мав успіх у п'ятницю в Анкоріджі".

Відповідаючи на питання про гарантії безпеки, якими вони будуть, чи зможе їх надати Трамп і яка роль європейських партнерів, Мерц зауважив, що про них говорили коротко.

"Ми знаємо, що Україна їх потребує. Я сказав про це у своїй заяві. Українська армія має мати можливість захищати свою країну й надалі. Якими будуть ці гарантії, хто яку роль у них відіграватиме, ми ще не говорили. Це, так би мовити, наступний крок", - сказав Мерц.

Володимир Зеленський відповів на питання про можливий обмін територіями. Також він поділився, чи вважає завтрашню зустріч на Алясці історичним моментом.  

"Усі партнери продемонстрували один голос, одне бажання, одні принципи й одне бачення. Це вже важливий крок уперед", - прокоментував президент України.

Щодо історичності моменту, як відзначив Зеленський, варто спершу дочекатися результату.

"Будь-які ключові питання - щодо принципів, територіальної цілісності - вирішуватимуться на рівні лідерів. Без України вирішити це неможливо. Усі це підтримують", - додав президент.

Зеленський також зауважив, що санкції мають бути посилені, якщо Росія не погодиться на припинення вогню.

"Путін блефує, начебто санкції для нього не важливі і що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б'ють по російській воєнній економіці", - наголосив він.

Про те, що почалися перемовини, раніше повідомляло CNN

Лідери країн Європейського Союзу, Дональд Трамп і Володимир Зеленський провели онлайн-зустріч перед п'ятничним самітом президента США  з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці

У зустрічі, яка розпочалась близько 16:00 за київським часом, взяли участь представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Фінляндії, Італії, а також Урсула фон дер Ляєн, Антоніу Кошта, Марк Рютте, Володимир Зеленський і Дональд Трамп. Лідери ЄС мали на меті сформувати погляди Трампа перед п'ятничним самітом з Путіним на Алясці.

Офіс президента Польщі повідомив, що Кароль Навроцький представляє країну під час телеконференції з європейськими лідерами, організованої президентом США Дональдом Трампом напередодні зустрічі з Володимиром Путіним на Алясці.

 

