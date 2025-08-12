Путін хоче пофотографуватися з Трампом та відтермінувати санкції, аби вдати переговори, - Каллас

Про це інформує Суспільне.

Каллас підкреслила: Вашингтон має важелі впливу на Кремль, додавши, що ЄС сподівається на конкретні результати зустрічі.

"Зрозуміло, чого хоче Путін. Він хоче можливості сфотографуватися з президентом Трампом, найвпливовішою людиною у світі, а потім він хоче відтермінування загрози санкцій, щоб вдати, що веде переговори, щоб загрози більше не було. Результатом має бути безумовне припинення вогню, щоб могли розпочатися справжні переговори, переговори між Україною та Росією", – сказала вона.

Водночас дипломатка підкреслила: Путін серйозно не налаштований на перемовини, інакше вони відбулися б за участі президента України Володимира Зеленського.

"Президент Зеленський має бути частиною зустрічі, зрозуміло, що Путін не хоче, щоб він там був. А чому? Тому що він не налаштований серйозно на будь-які мирні переговори. Якби він був серйозним, він би хотів поговорити з Зеленським безпосередньо, бо війна йде в Україні, між Росією та Україною. Тож, щоб мати якісь результати чи реальні переговори, потрібно вести переговори з тими, кого це стосується, а саме з Україною, з президентом Зеленським", – пояснила Каллас.

Що відомо про заплановану зустріч Трампа з Путіним

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Того самого дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска в пʼятницю, 15 серпня.

Перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн мають провести переговори, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором. Утім на брифінгу 11 серпня Трамп зауважив, що він зустрінеться з Путіним, а згодом, можливо, буде зустріч Путіна з Зеленським або всіх трьох.