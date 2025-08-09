Зеленський може долучитися до зустрічі Трампа і Путіна 15 серпня, - ЗМІ

Про це повідомляє CBS News.

Один високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що організація саміту, який має відбутися наступної п’ятниці, ще триває. За його словами, існує ймовірність, що президент України Володимир Зеленський у тій чи іншій формі може взяти участь у заході.

Що передувало

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.

Цього ж дня президенти України Володимир Зеленський і США Дональд Трамп провели телефонну розмову, до якої долучилися також європейські лідери.

Згодом Трамп на брифінгу заявив про високі шанси на проведення зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним найближчім часом

8 серпня американський лідер повідомив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Також він заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня.