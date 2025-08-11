Обмовка про зустріч з Путіним у РФ, територіальні поступки й майбутні перемовини: Трамп виступив з заявами про війну в Україні

Про це Трамп заявив під час пресконференції у Білому домі.

Трамп заявив, що його зустріч з Путіним буде попередньою. Він скаже очільнику Кремля, що війну потрібно закінчувати.

"Він не хитруватиме зі мною", - вважає президент США.

Трамп зазначив, що хоче обговорити з Путіним можливі умови мирної угоди.

"Трохи турбує той факт, що Зеленський каже, що повинен мати конституційне схвалення... Тобто він має дозвіл на війну і вбивства всіх, але йому потрібен дозвіл на обмін територіями. Буде якийсь обмін територіями. Я знаю це з розмов з усіма", - сказав Трамп.

Разом з тим, очільник США вказав, що Росія окупувала значну кількість важливої території України. За словами Трампа, він спробує повернути частину цих територій. Втім, він зазначив, що він не укладатиме угоду.

"Це не моє повноваження укладати угоду. Я вважаю, що угода повинна бути укладена в інтересах обох сторін", - сказав президент США.

Він також додав, що хотів би, щоб на наступній зустрічі були присутні і Путін, і Зеленський у двосторонньому форматі, або у тристоронньому за його участі.

"Зрештою, я збираюся посадити їх обох в одну кімнату. Я буду там, або не буду, і я думаю, що питання буде вирішено", - сказав він.

До цього Трамп обмовився, що зустрінеться з очільником Кремля Володимиром Путіним у Росії.

"Я збираюся зустрітися з Путіним, я їду до Росії у п'ятницю", - сказав він.

Згодом, під час тієї ж пресконференції він виправив свою заяву, сказавши, що "лідер Росії прибуде до нашої країни, а не ми їдемо до його країни".

фото: скриншот з трансляції, яка відбувалася на YouTube-каналі Білого дому

Що передувало

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня.

Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".

Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі. Водночас NYT пише, що американська Секретна служба забронювала шестикімнатний будинок в Анкориджі, де, ймовірно, відбудеться зустріч між Трампом і Путіним.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україні та Росії доведеться обмінятися деякими територіями після того, як Київ отримає гарантії безпеки.

Згодом стало відомо, що європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з російським диктатором Путіним.