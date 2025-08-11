Сенатор Грем заявив, що Україна та РФ повинні будуть обмінятися деякими територіями

Про це він сказав в інтервʼю NBC News.

"Відверто кажучи, Україна не витіснить усіх росіян, а Росія не візьме Київ, тому врешті-решт будуть якісь обміни територіями", – зазначив республіканець.

Водночас Грем наголосив, що вони відбудуться лише після того, "як будуть гарантії безпеки для України, щоб запобігти повторенню цього (вторгнення, – ред.) Росії".

"Вам потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це втретє", – додав він.

Також Грем заявив, що підтримує ініціативу зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, яка запланована на 15 серпня на Алясці. Політик висловив сподівання, що український лідер Володимир Зеленський може бути залучений до неї.

"Ви не можете закінчити війну без розмов. Я сподіваюся, що Зеленський може бути частиною процесу. Я залишу це на розсуд Білого дому", – сказав Грем.