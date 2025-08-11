Сенатор Грем заявив, що Україна та РФ повинні будуть обмінятися деякими територіями
Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україні та Росії доведеться обмінятися деякими територіями після того, як Київ отримає гарантії безпеки
Про це він сказав в інтервʼю NBC News.
"Відверто кажучи, Україна не витіснить усіх росіян, а Росія не візьме Київ, тому врешті-решт будуть якісь обміни територіями", – зазначив республіканець.
Водночас Грем наголосив, що вони відбудуться лише після того, "як будуть гарантії безпеки для України, щоб запобігти повторенню цього (вторгнення, – ред.) Росії".
"Вам потрібно сказати Путіну, що станеться, якщо він зробить це втретє", – додав він.
Читайте також: Після слів Трампа про "обмін територіями" Зеленський екстренно спілкувався з прем'єрами та президентами країн Європи й Азії: які питання було порушено
Також Грем заявив, що підтримує ініціативу зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна, яка запланована на 15 серпня на Алясці. Політик висловив сподівання, що український лідер Володимир Зеленський може бути залучений до неї.
"Ви не можете закінчити війну без розмов. Я сподіваюся, що Зеленський може бути частиною процесу. Я залишу це на розсуд Білого дому", – сказав Грем.
- Трамп раніше заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня.
- Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".
- Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі.
- Водночас NYT пише, що американська Секретна служба забронювалашестикімнатний будинок в Анкориджі, де, ймовірно, відбудеться зустріч між Трампом і Путіним.
