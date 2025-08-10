Після слів Трампа про "обмін територіями" Зеленський екстренно спілкується з прем'єрами та президентами країн Європи й Азії: які питання було порушено

Про це він написав на своєму telegram-каналі.

Швеція

10 серпня президент України провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Президент висловив вдячність за значну оборонну підтримку, надану Швецією. За його словами, цьогоріч Швеція виділила 4 млрд доларів на допомогу Україні.

Крім того, Зеленський проінформував швецького прем'єра про поточну ситуацію на полі бою. Сторони детально обговорили дипломатичні кроки щодо завершення війни.

"Швеція, як і всі країни Північної Європи, чітко підтримує необхідність якнайшвидшого, чесного та надійного закінчення війни й дієвого тиску на Росію. Саме Росія повинна зробити кроки для закінчення війни, яку вона сама ж і почала. Будемо й надалі координуватись зі Швецією та іншими партнерами для зміцнення наших позицій", - наголосив глава держави.

Крім того, президент України та прем'єр-міністр Швеції обговорили можливі формати майбутніх зустрічей. Лідери домовилися здійснити відповідні візити найближчим часом.

Окрему увагу було приділено співпраці у розвитку української військової авіації.

"Визначаємо зараз, на яких бойових платформах працюватиме наш авіаційний флот на наступних етапах. Домовились, що наші команди – України та Швеції – змістовно опрацюють це питання", - підсумував Зеленський.

Казахстан

Того ж дня Зеленський поговорив з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим.

Під час бесіди президент висловив вдячність Казахстану за підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Дійсно, міжнародне право, фундаментальні принципи Статуту ООН та здорового глузду, а саме – повага до кордонів і територіальної цілісності держав, гідності кожного народу мають взяти гору", - наголосив він.

На його переконання, вкрай небезпечно для кожного народу, якщо ту чи іншу незалежну державу "вважатимуть просто "територією" й намагатимуться поділити".

"Історія не раз демонструвала: якщо така несправедливість допускається проти однієї держави, на ній це не завершується. Саме тому для всіх держав важливо досягти чесного й тривалого миру для України на основі поваги до суверенних прав українського народу", - підкреслив глава держави.

Зеленський також поінформував Токаєва про дипломатичні зусилля, зокрема про переговори з президентом Трампом та європейськими партнерами. Він зазначив, що напередодні відбулась зустріч безпекових радників, а також "є скоординована позиція Європи: війна має закінчитись якнайшвидше надійним миром".

"Україна готова працювати максимально продуктивно з усіма партнерами заради реального миру. Питання щодо України мають вирішуватись за участі України. Всі партнери це розуміють. Домовилися підтримувати звʼязок та працювати над зближенням відносин між нашими країнами та людьми", - підсумував президент.

Азербайджан

Крім того, Зеленський поспілкувався телефоном з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Головними темами обговорення стали останні домовленості щодо миру на Південному Кавказі, дипломатичні зусилля України та питання енергетичної співпраці.

Під час розмови президент України поінформував президента Азербайджану про свої контакти з міжнародними партнерами. Він підкреслив, що всі сторони однаково налаштовані на "реальне закінчення війни та ефективну дипломатію".

"Обговорили комунікацію зі Сполученими Штатами, європейськими країнами, головні принципи, які можуть наблизити мир. Вдячний за підтримку нашого народу й державності. Важливо, щоб спільні зусилля світу все ж таки змусили Росію зупинити бойові дії та агресію", - наголосив Зеленський.

Він також поінформував про російські удари по українських енергетичних об'єктах, назвавши їх як "цілеспрямованим намаганням Росії заблокувати енергетичні шляхи, які гарантують нам та іншим європейським країнам енергетичну незалежність".

Велика Британія

Під час розмови з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером днем раніше, 9 серпня, Зеленський висловив вдячність за підтримку.

"Однаково бачимо необхідність дійсно сталого миру для України та небезпеку російського плану звести все до обговорення неможливого. Потрібні чіткі кроки, максимум нашої з партнерами координації. Цінуємо налаштованість Британії, Сполучених Штатів, усіх партнерів закінчити війну", - наголосив президент.

Він зазначив, що наразі триває активна робота "заради конструктивної дипломатії й того, щоб рішення могли спрацювати". Крім того, лідери узгодили наступні контакти.

Естонія

Також відбулася розмова з прем’єром Естонії Крістеном Міхалом.

"Поінформував про нашу дипломатичну роботу з партнерами для закінчення війни та гарантування спільної безпеки", - зазначив Зеленський.

Лідери обговорили питання вступу України та Молдови до Європейського Союзу: Зеленський подякував Естонії за принципову позицію щодо справедливих умов вступу.

"Не може бути розділень та несправедливості на цьому шляху. Єдність має працювати", - підкреслив президент.

Данія

З прем’єркою Данії Зеленський говорив про дипломатичні ініціативи щодо завершення війни в Україні та необхідність справедливого підходу до євроінтеграції.

"Цими днями активність дипломатії надвисока. Втім не бачимо зрушень у російській позиції. Росіяни так само не хочуть припиняти вбивства, так само інвестують у війну і так само навʼязують ідею "обміну" української території на українську територію з наслідками, що не гарантують нічого, крім більш зручних позицій для росіян для поновлення війни. Усі наші кроки мають бути такими, що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації. І наші спільні з партнерами рішення мають працювати на спільну безпеку", - наголосив президент.

Франція

Обмін думками відбувся також з президентом Франції Емманюелем Макроном. Зеленський наголосив на важливості спільної роботи партнерів задля досягнення миру та створення надійних гарантій безпеки для України й усієї Європи.

"Україна, Франція, всі партнери готові працювати максимально продуктивно заради реального миру. Дійсно важливо, щоб росіянам не вдалося обманути нікого ще раз. Нам усім потрібні справжнє закінчення війни та надійні основи безпеки для України й інших європейських націй", - підсумував глава держави.

Іспанія

Крім того, президент України говорив із премʼєр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

Під час розмови Зеленський поінформував іспанського прем'єра про ситуацію в дипломатії та контакти з партнерами.

"Поділився нашим баченням того, якими мають бути наступні кроки. Зараз головне, щоб Росія знову нікому не навʼязала своїх нереалістичних умов", - наголосив глава держави.

Він наголосив на важливості спільної позиції України та Іспанії.

"Важливо, що в нас із Педро однаковий погляд: голос Європи обовʼязково має бути врахований. Узгоджуємо нашу спільну європейську позицію. Ми готові максимально швидко й конструктивно рухатися до справедливого миру", - додав президент.

За його словами, також було порушено питання євроінтеграції України. Зеленський наголосив, що Україна "всі свої зобовʼязання виконала" й повністю готова до відкриття першого переговорного кластера.

Фінляндія

Також президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм фінським колегою Александром Стуббом.

Головною темою обговорення стала координація спільних дій та позицій з ключовими міжнародними партнерами, зокрема зі Сполученими Штатами, задля припинення війни в Україні.

"Важливо, що Америка має рішучість та можливість завершити війну, і ми вітаємо те, що Президент Трамп прагне закінчити вбивства. І щоб відповісти Росії на її бажання затягнути війну й зібрати більше територіальної здобичі, маємо діяти мудро та скоординовано", - наголосив президент.

Зеленський подякував Стуббу за підтримку, зазначивши, що Україна та Фінляндія, маючи найдовші спільні кордони з Росією в Європі, як ніхто інший, усвідомлюють усі загрози. Лідери домовилися про подальшу співпрацю заради зміцнення спільної безпеки.

Що передувало

У середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Їхній діалог тривав близько трьох годин. За словами глави Білого дому, переговори були продуктивними.

8 серпня Bloomberg і WSJ повідомляли, що американські та російські чиновники розглядають варіанти угоди, яка може завершити війну, але передбачає, що Росія збереже контроль над окупованими територіями України.

Цього ж дня президент США Дональд Трамп заявив, що мирна угода між Росією та Україною передбачатиме деякий обмін територіями.

Згодом американський президент повідомив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска наступної пʼятниці, 15 серпня.

Видання Axios поінформувало, що перед зустріччю між Трампом і Путіним високопосадовці США, України та європейських країн проведуть переговори у Великій Британії, щоб узгодити спільні позиції.

ЗМІ також повідомляли, що Володимир Зеленський може доєднатися до зустрічі американського лідера з російським диктатором, яка запланована на 15 серпня.

Володимир Зеленський 9 серпня наголосив, що Україна не піде на територіальні поступки Росії. Він також підтвердив, що готовий працювати заради справедливого миру.